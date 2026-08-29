Çanakkale'de Organ Bağışı Yapıldı - Son Dakika
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Çanakkale'de Organ Bağışı Yapıldı

Çanakkale\'de Organ Bağışı Yapıldı
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Beyin ölümü gerçekleşen hastanın organları, ailesi tarafından bağışlandı. Organ bağışı vurgulandı.

Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'nde tedavi görmekteyken beyin ölümü gerçekleşen hastanın karaciğer ve böbrekleri, bağışlandı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, beyin ölümü gerçekleşen hastanın karaciğer ve böbreklerinin ailesi tarafından bağışlandığı belirtildi.

Bağışçı ailenin, yakınlarının organlarının başka bedenlerde hayat bulmasına vesile olduğu aktarılan açıklamada, "Bu büyük fedakarlıklarıyla başka hastalara umut olan bağışçı ailemize teşekkür ediyor, merhum/merhumeye Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyoruz." ifadesine yer verildi.

Bir insanın ardından bırakabileceği en anlamlı mirasın, başka bir insana hayat olmak olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Siz de bir hayatın umudu olabilirsiniz. Organ bağışında bulunmak isteyen vatandaşlarımız, e-Devlet üzerinden organ bağışı beyanında bulunabilirler. Bağışçı ailemizin bu örnek ve duyarlı davranışının, toplumumuzda organ bağışı konusunda farkındalığın artmasına ve daha fazla insanın yeniden hayata tutunmasına vesile olmasını temenni ediyoruz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Sağlık Çanakkale'de Organ Bağışı Yapıldı - Son Dakika

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