Çanakkale'de Sağlık Randevu Verileri Açıklandı - Son Dakika
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Sağlık

Çanakkale'de Sağlık Randevu Verileri Açıklandı

Çanakkale\'de Sağlık Randevu Verileri Açıklandı

İl Sağlık Müdürü Baştürk, 2024'te önemli sağlık çalışmaları ve randevu verilerini paylaştı.

17.01.2025 14:51
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Çanakkale İl Sağlık Müdürü Gökhan Baştürk, 2024 yılında Çanakkale'de önemli çalışmalara imza attıklarını söyledi.

Baştürk, Öğretmenevi'nde düzenlenen toplantıda, kentte geçen yıl 1,5 milyondan fazla randevu alındığını belirtti.

Vatandaşların 1 milyon 330 binin randevuya gittiğini ifade eden Gökhan Baştürk, şöyle konuştu:

"Yaklaşık 191 bin 389 randevuya gidilememiş. Vatandaşlarımızdan tekrar rica ediyoruz. Randevularını aldılarsa ve gidemeyeceklerse lütfen iptal etsinler. Çünkü başka bir hastanın daha sonra tedavi olmasına neden olunabiliyor. Bu da büyük bir oran. Sağlık çalışanı arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Yaklaşık 2 milyon 775 bin muayene yapmışız."

Baştürk, 112 Acil Çağrı Merkezi hizmetlerinin adeta göz bebekleri olduğunu belirterek, "Biz 112'de 2024 yılında 62 bin 546 çağrı aldık. 42 istasyonumuz var ki bunların 15'i son iki yılda yapıldı. Kentte yüzde 98, kırsalda ise yüzde 97 oranında arandığımız andan itibaren 10-30 dakika içinde ulaşmışız. Şu anda 144 vakaya hava ambulansıyla hizmet verebildik. İstasyon başına düşen nüfusu da her yeni istasyonumuzla azaltıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Sağlık Çanakkale'de Sağlık Randevu Verileri Açıklandı - Son Dakika

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