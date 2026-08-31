Cem Yılmaz Taburcu Oldu

Çanakkale'de rahatsızlanan ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Hastanesi'nde anjiyo yapılan komedyen Cem Yılmaz, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Geçirdiği kalp krizinin ardından anjiyo yapılan Yılmaz, ÇOMÜ Hastanesi Koroner Yoğun Bakım Ünitesi'nde 48 saatlik takip sürecini tamamladı.

ÇOMÜ Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ercan Akşit'in gözetimindeki Yılmaz, ilaçları da düzenlendikten sonra saat 19.30'da hastaneden taburcu edildi.

Ayvacık ilçesine bağlı Paşaköy'deki evinde önceki akşam saatlerinde rahatsızlanan Cem Yılmaz, ambulansla kaldırıldığı Ayvacık Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından ÇOMÜ Hastanesi Koroner Yoğun Bakım Ünitesine sevk edilmişti.

Anjiyo laboratuvarına alınan Yılmaz'a burada Prof. Dr. Akşit ve ekibi tarafından el bileğinden yaklaşık 40 dakikada balon ve stent işlemi yapılmıştı.