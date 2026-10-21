Çeşme'de 15 Eylül Mustafa Çapkan İlkokulu bir günde 97 ünite kan topladı - Son Dakika
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Çeşme'de 15 Eylül Mustafa Çapkan İlkokulu bir günde 97 ünite kan topladı

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Çeşme\'de 15 Eylül Mustafa Çapkan İlkokulu bir günde 97 ünite kan topladı
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Çeşme 15 Eylül Mustafa Çapkan İlkokulu, Türk Kızılayı iş birliğiyle düzenlediği kan bağışı kampanyasında bir günde 97 ünite kan topladı. Okul yönetimi, öğretmenler, veliler ve mahalle sakinlerinin ilgi gösterdiği kampanyada öğrenciler de kan bağışının önemini öğrendi.

Çeşme 15 Eylül Mustafa Çapkan İlkokulu, Türk Kızılayı iş birliğiyle düzenlediği kan bağışı kampanyasında örnek bir dayanışmaya imza attı. Bir günde 97 ünite kan bağışı toplanırken, öğrenciler de kan bağışının önemine ilişkin farkındalık kazandı.

Çeşme İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen sosyal sorumluluk projeleri kapsamında, 15 Eylül Mustafa Çapkan İlkokulu tarafından Türk Kızılayı iş birliğiyle kan bağışı kampanyası düzenlendi. Okul yönetimi, öğretmenler, veliler ve mahalle sakinlerinin yoğun ilgi gösterdiği kampanyada, gönüllü bağışçılar hayat kurtarmak için seferber oldu.

Okulun kapalı spor salonunda gün boyunca devam eden kampanyada Türk Kızılayı ekipleri, kan bağışında bulunmak isteyen gönüllüleri kabul etti. Etkinlikte toplam 97 ünite kan toplanarak önemli bir başarıya ulaşıldı.

Kampanya yalnızca kan bağışıyla sınırlı kalmadı. Okulda eğitim gören öğrenciler de gerçekleştirilen etkinlik sayesinde kan bağışının önemini öğrenirken, yardımlaşma, paylaşma ve toplumsal sorumluluk bilinci konusunda farkındalık kazandı.

Türk Kızılayı yetkilileri, bir ünite kan bağışının bileşenlerine ayrılmasıyla üç hastanın tedavisine katkı sağlayabildiğine dikkat çekerek kampanyaya destek veren tüm bağışçılara teşekkür etti.

Okul müdürü Züleyha Can: "İhtiyaç sahiplerine umut olmanın gururunu yaşıyoruz"

Kampanyanın ardından açıklama yapan 15 Eylül Mustafa Çapkan İlkokulu Müdürü Züleyha Can, öğrencilerin akademik gelişimlerinin yanı sıra toplumsal duyarlılık kazanmalarına da önem verdiklerini belirtti. Can, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Okulumuzda sadece akademik başarıya değil, öğrencilerimize yardımlaşma ve toplumsal duyarlılık bilinci aşılamaya da büyük önem veriyoruz. Kızılay ile ortaklaşa yürüttüğümüz bu anlamlı kampanyada 97 bağışçımıza ulaşarak ihtiyaç sahiplerine umut olmanın gururunu yaşıyoruz. Desteklerini esirgemeyen velilerimize, öğretmenlerimize ve tüm bağışçılarımıza teşekkür ederim."

Kaynak: İHA
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