Cide'de Sağlıklı Yaşam Yürüyüşü - Son Dakika
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Sağlık

Cide'de Sağlıklı Yaşam Yürüyüşü

Cide\'de Sağlıklı Yaşam Yürüyüşü

Kastamonu'nun Cide ilçesinde Dünya Yürüyüş Günü etkinliği kapsamında sağlıklı yaşam yürüyüşü yapıldı.

11.10.2024 16:19
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Kastamonu'nun Cide ilçesinde Dünya Yürüyüş Günü kapsamında Sağlıklı Yaşam Yürüyüşü gerçekleştirildi.

Toplum Sağlığı Merkezi öncülüğünde Belediye Meydanı'ndan başlayan yürüyüş düzenlendi.

Yürüyüşle topluma fiziksel aktivite alışkanlığının kazandırılması, farkındalık oluşturulması amaçlandı.

Yürüyüşe Belediye Başkanı Necdet Demir, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Çağatay Öztürk, İlçe Emniyet Müdürü Nadir Yolbulan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Uğur, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Onur Saygın, Liman Başkanı Muhammet Çetinkaya, Toplum Sağlığı Başkanı Berk Aydın, Devlet Hastanesi Başhekimi Burcu Sökmen ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Sağlık Cide'de Sağlıklı Yaşam Yürüyüşü - Son Dakika

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