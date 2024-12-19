Çiğdem Bebek, Ankara\'ya Sevk Edildi

Sağlık

MARDİN'de yeni doğan ve yemek borusunun bir kısmının düzgün gelişmediği belirlenen 1 günlük Çiğdem bebek, ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi.

Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi yenidoğan yoğun bakımında tedavi gören 1 günlük Çiğdem B.'ye, yemek borusunun bir kısmının düzgün gelişmediği özofagus atrezisi tanısı konuldu. Çiğdem bebeğin, ileri tetkik ve tedavisi için Ankara'ya sevk edilmesine karar verildi. Çiğdem bebek, Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı'nda Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçakla Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne nakledildi.