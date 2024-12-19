Cilt Yaşlanması ve Estetik Cerrahi: Uzun Vadeli Güzellik İçin Erken Müdahale

Sağlık

CİLT yaşlanmasının en belirgin belirtilerinden birinin, yüz bölgesinde ince çizgiler ve derin kırışıklıkların olduğunu ifade eden Dr. Çetinkaya, "Bu değişiklikler özellikle kadınlarda kolajen üretiminin azalması ve cilt elastikiyetinin kaybolması nedeniyle daha fazla görülüyor. Bu durum, cildin sarkmasına, özellikle yüzün alt kısmında ve boyunda sarkmaların meydana gelmesine yol açıyor. Yapılan doğru müdahaleler, ilerleyen yaşlardaki cilt sorunlarını ortadan kaldırabilir" dedi.

Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ali Çetinkaya, Derin Plan Yüz Germe (Deep Plane Facelift) tekniği hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Dr. Çetinkaya, "Deformitenin az olduğu genç yaştaki kişilerin endoskobik derin plan yüz germe tekniği önerilebiliyorken, yaşlanma belirtileri fazla olan kişilerde klasik derin plan yüz germe tekniği uygulanabilir. Bu yaklaşım gelecekte büyük sorunlara yol açabilecek deformasyonları engelleyebilir" diye konuştu.

'UZUN VADELİ GÜZELLİK VE SAĞLIKLI BİR CİLT MÜMKÜN'

Erken teşhis ve müdahalenin estetik cerrahide önemli bir rol oynadığını söyleyen Dr. Ali Çetinkaya, "Yapılan doğru müdahaleler, ilerleyen yaşlardaki sorunları ortadan kaldırabilir. Doğru müdahalelerle cildin sağlıklı yapısı korunabilir ve uzun vadede estetik problemlerle karşılaşılmasının önüne geçilebilir. Cilt yaşlanmasının erken tespiti ile uzun vadeli güzellik ve sağlıklı bir cilt mümkün" dedi.