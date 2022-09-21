Çocuğun şarkı söylerken zorlanması ses bozukluğuna işaret edebilir - Son Dakika
Üye Girişi

Çocuğun şarkı söylerken zorlanması ses bozukluğuna işaret edebilir

21.09.2022 10:26
Çocuğun şarkı söylerken zorlanması ses bozukluğuna işaret edebilir

Ses bozuklukları her ne kadar yetişkin sorunuymuş gibi görünse de epidemiyolojik veriler, çocuklarda ses bozuklukları yaygınlığının hiç de az olmadığını gösteriyor.

Ses bozuklukları her ne kadar yetişkin sorunuymuş gibi görünse de epidemiyolojik veriler, çocuklarda ses bozuklukları yaygınlığının hiç de az olmadığını gösteriyor. Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Ziya Bozkurt, "Kısık ses, çatallı, pürüzlü, boğuk ses, yaşıtlarından ve cinsiyetinden beklenenden farklı olacak şekilde sesinin ince veya kalın olması, şarkı söylerken sesinin kısılması gibi durumlar ses bozukluğunun başlıca belirtileridir" dedi.

Çalışmalar çocuklarda yüzde 1 ila yüzde 23.4 arasında değişen oranlarda ses bozukluğu bulunduğunu ortaya koyuyor. Çocuğun sesinin yaşına, cinsiyetine göre uygun olmayan incelik ya da kalınlıkta olması, normalden daha kısık ya da yüksek olması ya da konuşurken zorlanarak boğuk ya da pürüzlü bir ses tonuyla konuşması gibi durumların çocukta ses bozukluğunun göstergesi olduğunu söyleyen Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Ziya Bozkurt, ses bozukluğunun altında yapısal bir neden varsa kendiliğinden düzelmesini beklememek gerektiğini söyledi.

ÇOCUKLARDA SES NİYE BOZULUR?

Çocuklarda doğuştan gelen ses bozuklukları olabileceği gibi daha sonrasında yanlış ses kullanımı alışkanlıklarına bağlı olarak ses bozuklukları görülebiliyor. Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi Kulak, Burun, Boğaz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Ziya Bozkurt'un verdiği bilgiye göre, doğuştan gelen ses hastalıkları ses teli kisti, ses tellerinin serbest kenarlarında oluk şeklinde bozukluk yapan sulkus vokalis, doğum sırasında olabilecek zorlanmalara bağlı tek veya çift taraflı ses teli felçleri olarak sıralanıyor. Sonradan gelişen ses hastalıklarının başında ise ses teli nodülleri geliyor.  Okul çağındaki çocukların yaklaşık yüzde16'sında ses teli nodülünün görülebildiğini söyleyen Op. Dr. Ziya Bozkurt, 'Diğer sık görülenler ise polip ve kist gibi iyi huylu kitleler, ödem, larenjit, kas gerilim disfonisidi' diye konuştu.

BU ŞİKAYETLER SESTE SORUN OLDUĞUNA İŞARET EDİYOR

Bu çocukların yaşadıkları sorunlar nedeniyle evde, okulda veya arkadaşlarıyla birlikteyken konuşmaya karşı isteksizlik gösterebildiklerini söyleyen Op. Dr. Ziya Bozkurt, ses bozukluklarının başlıca belirtilerini şöyle sıraladı:

"Kısık ses, çatallı, pürüzlü, boğuk ses, yaşıtlarından ve cinsiyetinden beklenenden farklı olacak şekilde sesinin ince veya kalın olması, konuşurken yorulması, konuşurken giderek sesinin kısılması ve bozulması, sabah bozuk bir sesle uyanması, sesinin gün içinde açılması, şarkı söylerken sesinin kısılması, bozulması, nefes alıp verirken hırıltılı duyulması ve çok konuştuktan sonra boğazında ağrı, yanma, batma hissetmesi olarak söylenebilir."

NEDENİNE GÖRE GÖRÜLME YAŞI DEĞİŞİYOR

Genetik sebepli problemlerin çocuğun konuşmasıyla birlikte kendisini göstermekle birlikte, özellikle sesin kötü kullanımına bağlı sorunların okul döneminde arttığını söyleyen Op Dr. Ziya Bozkurt, sözlerine şöyle devam etti:

"Ses bozuklukları her zaman kendiliğinden geçmez. Bu durum altta yatan sebebe bağlı olarak değişebilir. Sesimizin oluştuğu gırtlak yapımız büyüme ile beraber değişim gösterir ve ergenlikle beraber oluşumunu tamamlar. Eğer ses bozukluğu bu gerilişimin bir sonucu olarak geçici bir dönem için oluşmuşsa düzelebilir. Ama eğer yapısal bir problem varsa bu durum kendiliğinden düzelmeyebilir. Dolayısıyla zamanında hekime başvurmak önemli."

SESTEKİ SORUN 2 HAFTADAN UZUN SÜRÜYORSA HEKİME BAŞVURULMALI

Sesteki sorunun iki haftadan uzun bir süredir devam edip; günlük yaşamını, iletişimini, akademik başarısını ve sosyal etkinliklere katılımını bozuyorsa bu durumda vakit kaybetmeden hekime başvurulması gerektiğine işaret eden Op. Dr. Ziya Bozkurt tedavi yaklaşımıyla ilgili şu bilgileri verdi:

"Eğer ses problemi çocuğun günlük yaşamını, iletişimini, akademik başarısını ve sosyal etkinliklere katılımını bozuyorsa bu durumda tedavi gerekir. Eğer sebep sesin kötü kullanımına bağlı ise bu çocukların tedavisinde en önemli nokta çocuğa ses hijyenini öğretmekten geçer. Gerekli durumlarda dil ve konuşma terapistine yönlendirilerek ses terapisi verilerek tedavi edilirler. Eğer sorunun kaynağı anatomik bozukluklar veya kist ve polip gibi diğer yer kaplayan oluşumlar ise bu durumda bazen bunların cerrahi tedavileri gereklidir."


YORUMLAR
500
Kaynak: DHA

Ziya Bozkurt, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Çocuğun şarkı söylerken zorlanması ses bozukluğuna işaret edebilir - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:16 Korkunç olay! Tartıştığı eniştesini başına kaldırım taşıyla vurarak öldürdü
17:08 'Yok artık' dedirten gelenek! Düğünden sonra gelin damatla yerine bir başkasıyla ilişkiye giriyor
17:07 Suç örgütü lideri Sedat Peker'in basın danışmanı Emre Olur'un ifadesi ortaya çıktı: Cahilliğimden yaptım
17:03 Eşi ve 1,5 yaşındaki üvey kızını öldürmüştü! Verilen ceza belli oldu
16:41 Vatandaşlar TOKİ gibi yerli otomobil için de kolaylık istiyor! TOGG'un "Konsept Akıllı Cihazı" Galataport'ta görücüye çıktı
16:37 Marmaris'teki yangına giden Rus helikopteri düştü: 2 ölü, 5 yaralı
16:32 İran'da protestolar sürüyor! Öfkeli kadınlar irşat polisinin aracına tekmeledi
16:31 Usta oyuncu Serdar Gökhan, Burak Özçivit'i topa tuttu: Önce oyunculuk öğrensin, kulağımın kılı kadar değeri yok!
16:08 NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Rusya lideri Putin'in "Her türlü silahı kullanırız" sözlerine tepki: Nükleer savaşı kazanamaz
16:02 Sefo ve Ufuk Beydemir arasında gerilim! Sosyal medyada kapıştılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2022 18:30:57. #1.13#
SON DAKİKA: Çocuğun şarkı söylerken zorlanması ses bozukluğuna işaret edebilir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement