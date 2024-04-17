Çocuk Haklı Çalıştayı'nda çocuk haklarının evrenselliği vurgulandı

Çocuk Hak'lı Çalıştayı'nda çocuk haklarının evrenselliği vurgulandı
İSTANBUL - Uluslararası Kadınlar Dayanışma Derneği ile birlikte Prof. Dr. Asiye Nuhoğlu önderliğinde "Çocuk Haklı Çalıştayı" Liv Hospital'de düzenlendi.
Çocuk Haklı Çalıştayı'nda çocuk haklarının evrenselliğine dikkat çekildi. "Çocuklar Haklı Çalıştayı" özelinde yapılan toplantıda, çalıştayın çıktıları değerlendirildi. Her çocuğun yaşam hakkı ve sağlıklı bir şekilde büyümesi için korunmaya ihtiyacı olduğunun altı çizildi. Programın açılış konuşmasını Liv Hospital Grup Koordinatörü Meri İstiroti yaptı. Ardından söz alan UKDD Başkanı Pedagog Şima Sunder çalıştay hakkında bilgi paylaştı.
Çocuk hakları süreçlerinin masaya yatırıldığı toplantıda konuşan İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu da çocuk haklarının önemini vurguladı. Çalıştaya Toplum Gönüllüsü Monik İpekel ve Çocuk Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Kalbiye Aylaz, Avukat Nazan Moroğlu, Eski İstanbul Milli Eğitim Müdürü Ömer Balıbey ve birçok önemli isim destek verdi. Çalıştayda konuşma yapan İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu "Makam ya da sıfatların hiçbirinin bir anlamı yok, önemli olan çocuğunuzu düzgün yetiştirecek ortamları hazırlayarak, toplumsal olarak geleceğimizi garanti altına almaktır. Bunu da toplumda ayrıştırıcı olarak değil ancak birleştirici olarak oluşturduğumuz sinerji ile yapabiliriz. Bizim yetişkinler olarak 'Çocukların haklarını geliştirme hakkımız' var. Bunu hiçbir zaman unutmamalıyız" dedi.
Liv Hospital Çocuk Nefrolojisi ve Romatolojisi Uzmanı Prof. Dr. Ozan Özkaya, Liv Hospital Çocuk Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Erkan Çakır ve Neonatoloji Uzmanı Prof. Dr. Asiye Nuhoğlu toplantıda çocuk sağlığı ve gelişimi konusunda önemli noktalara değindi.
Çocuk Nörolojisi Uzmanı Prof. Dr. Gülşen Köse'nin de katıldığı toplantıya Liv Hospital hekimleri de destek verdi. Çocukların sağlık haklarıyla ilgili konuşan Liv Hospital Grup Koordinatörü Meri İstiroti de "Çocuk sağlığı toplumsal anlamda yükselmesi gereken en önemli hedeflerimizden. Sağlıklı bir toplumun temellerinin çocuklarımızla atıldığını hepimiz biliyoruz. Bu bağlamda da bizler Liv Hospital olarak üzerimize düşen görevi yerine getirme konusunda çalışmalar yapıyoruz. Her zaman bir hastaneden fazlasıyız mottusuyla yolculuğumuza devam ettik ve ediyoruz. Bu yolculuğumuzda çocuklar bizim için çok kıymetli. Alanında uzman hekimlerimizle, çocuk yan dallarımızla her zaman sağlıkta öncü olduk" diye konuştu.
Çocuk haklarını gündeme taşıdıkları programlar hakkında bilgi veren Neonatoloji Uzmanı Prof. Dr. Asiye Nuhoğlu da "Bir ülkenin geleceği çocuklardır. Çocuklarımız ülkemizin geleceğini temsil etmektedir. Özellikle dünyada çocuk hakları konusunda ilk önemli adım 1924'te Cenevre Beyannamesi ile Mustafa Kemal Atatürk tarafından atılmıştır. Bu yıl birçok etkinlik yapıldı. Etkinliklerimize devam ediyoruz. Bu etkinliklerin ilkini Çukurova Kadirli'de yaptık. İlk önce 4 okulda daha sonra 8 ve 16 olmak üzere katlanarak etkinliklerimizi artırdık. Oradaki programımız Adana bölgesinde yoğunlaşacak. Daha sonra 2 sene içerisinde Türkiye'de İstanbul dahil birçok şehirde bu etkinliklerimizi yaygınlaştıracağız. 2029 yılı için uluslararası adım atılarak 14 ülke ile görüşmeler yapılmıştır. 1999 yılında İstanbul'da ilk çocuk kurultayı gerçekleşmişti" ifadelerini kullandı.
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