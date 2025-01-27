Çocuk Öksürüğüne Doğal Çözümler - Son Dakika
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Sağlık

Çocuk Öksürüğüne Doğal Çözümler

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Uzman Dr. Yurtseven, çocuk öksürükleri için zencefil ve tavuk suyu önerdi.

27.01.2025 12:28
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Çocuk öksürüklerine karşı doğal destek

Uzmanı açıkladı: "Zencefil ve tavuk suyu öksürüklere iyi geliyor"

DÜZCE - Çocuklarda artan öksürüklerin sebeplerini açıklayan ve ailelere rahatlatıcı önerilerde bulunan Uzman Dr. Özge Yurtseven, zencefil ve tavuk suyu çorbasının öksürükle mücadelede doğal çözümler sunduğunu aktardı.

Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Çocuk Hastalıkları Uzman Dr. Özge Yurtseven, çocuklarda artan öksürük şikayetlerine yönelik ailelere önemli bilgilendirmelerde bulundu. Öksürüğün, özellikle kış aylarında ailelerin ve çocukların konforunu bozan bir durum olduğunu söyleyen Yurtseven, "Öksürüğün birçok sebebi vardır. Enfeksiyonlardan da kaynaklanabilir, astım gibi durumlardan da kaynaklanabilir. Bunları muayenede tespit edebiliyoruz. Öksürük 2 ila 4 hafta arasında oluşabiliyor. Çocuk sağlığında biz öksürük kesici bir ilaç kullanmıyoruz. Genelde rahatlatıcı tedaviler öneriyoruz. Öksürüğü kesen ne yazık ki şurup gibi bir şey yok. Öksürük aynı zamanda savunma mekanizması olduğu için çocukların virüslerini atmasını da sağlıyor. Öksürük için rahatlatıcı tedaviler veriyoruz" dedi.

Yurtseven, zencefil gibi bitkisel ürünlerden faydalanılması gerektiğini ifade ederek, "Aileler bitkisel olarak zencefil ve baldan fayda görebilirler. Yalnız 1 yaş altındaki çocuklara bal önermiyoruz. Bunun dışında ılık su veya tavuk suyu çorbasının öksürüğü kestiğine dair çalışmaların yapıldığı veya kanıtlandığı besinlerdir. Bunları çocuklarına verebilirler" diye konuştu.

"Gece öksürüğü önemsemeli"

Gece öksürüğünün geniz akıntısı, astım veya reflü gibi sorunlardan kaynaklanabileceğine dikkat çeken Dr. Yurtseven, "Öksürükle ilgili aileleri rahatsız eden bir diğer durum ise gece öksürüğüdür. Gece öksürüğü geniz akıntısından kaynaklı olabilir. Bunun için burun yıkama ve burun temizliği önemli. Bunun dışında, çocuk koştuğunda veya yorulduğunda öksürüğün artması ve gece ya da sabaha karşı öksürüklerin görülmesi durumunda astım ya da alerjik öksürükten şüpheleniyoruz. Bu durumlarda mutlaka çocuk hekimlerince muayene edilip ilaç tedavisi düzenlenmeli. Gece öksürüğünün sebeplerinden birisi de reflü olabilir. 1 yaşına kadar fizyolojik reflü görüyoruz. 1 yaşından sonra gece öksürüklerinde reflü de akla getirilmesi gereken bir durumdur. Böyle durumlarda mutlaka çocuklar doktorlara gösterilmelidir" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Öksürük, Sağlık, Yaşam, Çocuk, Son Dakika

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