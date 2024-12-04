Çocuk Sağlığı Uzmanı Uyarıyor: Kış Aylarında Hastalık Riskini Azaltmak İçin Ailelere Tavsiyeler - Son Dakika
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Sağlık

Çocuk Sağlığı Uzmanı Uyarıyor: Kış Aylarında Hastalık Riskini Azaltmak İçin Ailelere Tavsiyeler

Çocuk Sağlığı Uzmanı Uyarıyor: Kış Aylarında Hastalık Riskini Azaltmak İçin Ailelere Tavsiyeler

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Filiz Özdemir, kış aylarında çocukların enfeksiyonlara karşı bağışıklıklarını güçlendirmek için beslenme, hijyen ve hastalık belirtilerine dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı. Hasta olan çocukların okula gönderilmemesi gerektiği üzerinde durdu.

04.12.2024 11:44  Güncelleme: 11:45
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ÇOCUK Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Filiz Özdemir, çocuğun hafif bir öksürükle bile okula gitmesinin sınıftaki tüm çocukları risk altına sokabileceğini belirterek, kış aylarında sıkça rastlanan enfeksiyonların yayılmasını önlemek için ailelere uyarılarda bulundu. Özdemir, "Hastalık belirtileri gösteren çocukları okula göndermeyin. Kış aylarının soğuk ve zorlu koşulları çocukların bağışıklık sistemini etkileyebilir" dedi.

Güven hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü'nden Uzman Dr. Filiz Özdemir, çocukların kış aylarını sağlıklı geçirebilmelerine yönelik açıklamalarda bulundu. Özdemir, "Kış aylarında hastalıklara karşı bağışıklık sistemini güçlendirmek büyük önem taşıyor. Özellikle okul ve kreş gibi toplu alanlarda çocuklar enfeksiyonlara daha açık hale gelebiliyor. Bu dönemde düzenli ve dengeli beslenme, yeterli uyku ve hijyen kurallarına dikkat edilmesi hastalık riskini azaltmada kilit rol oynuyor" dedi.

'DÖRT ADIMDA BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİRİN'

Özdemir, çocukların bağışıklığını desteklemek için ailelere şu önerilerde bulundu; "Çocukların bağışıklık sistemini desteklemek için vitamin ve mineral açısından zengin gıdalar tüketmeleri gerekiyor. C vitamini içeren portakal, mandalina, kivi gibi meyveler ile çinko açısından zengin kabak çekirdeği ve ceviz mutlaka sofralarda yer almalı. Çocukların günlük olarak yaşlarına uygun sürelerde uyuması, bağışıklık sistemlerinin yenilenmesi için çok önemlidir. Ellerin sık sık yıkanması, özellikle yemeklerden önce ve toplu alanlardan sonra mikropların yayılmasını engellemek için en etkili yöntemlerden biridir. Grip ve diğer enfeksiyonlara karşı koruyucu aşılar ihmal edilmemeli. Özellikle kronik hastalığı olan çocuklar için bu aşılar hayati önemdedir. Ayrıca, kış aylarında çocukların uzun süre ekran başında vakit geçirmesi yerine, açık havada temiz hava almaları veya evde fiziksel aktiviteler yapmaları teşvik edilmelidir."

'HASTAYSA OKULA GÖNDERMEYİN'

Hastalığın yayılmasını engellemek için hasta olan çocukların okula gönderilmemesi gerektiğini vurgulayan Dr. Özdemir, "Çocuğun hafif bir öksürükle bile okula gitmesi sınıftaki tüm çocukları risk altına sokabilir. Hastalık belirtileri gösteren çocukları okula göndermeyin. Bu hem çocuğunuzun sağlığı hem de diğer çocukların korunması için önemli bir adımdır" dedi.

Kaynak: DHA

Filiz Özdemir, Eğitim, Sağlık, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Çocuk Sağlığı Uzmanı Uyarıyor: Kış Aylarında Hastalık Riskini Azaltmak İçin Ailelere Tavsiyeler - Son Dakika

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