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Çocuk ve Ergenlerin Kumar ve Bahis Bağımlılığına Karşı Eğitim Önemli - Son Dakika
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Çocuk ve Ergenlerin Kumar ve Bahis Bağımlılığına Karşı Eğitim Önemli

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi Çocuk Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kliniğinden Doktor Öğretim Üyesi Esra Hoşoğlu, çocuk ve ergenleri kumar ve bahis gibi riskli davranışlardan korumak için ailelere ve eğitimcilere sağlanacak eğitim ve bilinçlendirme ile dijital okuryazarlık eğitiminin önemli olduğunu bildirdi.

Çocuk ve Ergenlerin Kumar ve Bahis Bağımlılığına Karşı Eğitim Önemli
04.01.2024 - 13:28,  Güncelleme: 13:43
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Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi Çocuk Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kliniğinden Doktor Öğretim Üyesi Esra Hoşoğlu, çocuk ve ergenleri kumar ve bahis gibi riskli davranışlardan korumak için ailelere ve eğitimcilere sağlanacak eğitim ve bilinçlendirme ile dijital okuryazarlık eğitiminin önemli olduğunu bildirdi.

Hoşoğlu, çocuk ve ergenlerde kumar ve bahis bağımlılığına ilişki yaptığı yazılı açıklamada, internet kullanımının yaygınlaşmasının, çevrim içi kumar ve bahis oyunlarına erişimi tüm dünya genelinde artırdığını belirtti.

Çocuk ve ergenler arasında kumar bağımlılığına dair veri toplamanın genellikle zor olduğuna işaret eden Hoşoğlu, yine de yapılan araştırmaların son yıllarda gençler arasında çevrim içi kumar oynama eğiliminde artış olduğunu gösterdiğini aktardı.

Hoşoğlu, çevrim içi kumar oynama açısından bazı çocuk ve ergenlerin daha riskli olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Ailesinde ya da çevresinde bu tür oyunlar oynayan kişilerin var olması en önemli risk faktörlerinden biridir. Ebeveynin net ve tutarlı kurallar koyamaması, ebeveyn-çocuk ilişkisinde yaşanan sorunlar da bu durumla ilişkilidir. Çocukta bulunan bazı ruhsal sorunlar da kumar bağımlılığı için riski artırır. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, anksiyete bozuklukları ve depresyonu bu durumlar arasında sayabiliriz. Çocuğun dürtüsel yapısı sebebiyle ya da kaygısı, stresi veya keyifsizliğiyle baş etmek için bu tarz bağımlılıklara yöneldiğini de görebiliyoruz."

Bağımlılığın, ailelerle iletişim, arkadaş ilişkileri, okula devam ve başarıyı olumsuz etkilediğine değinen Hoşoğlu, finansal sorunların da kumar bağımlılığının beraberinde getirdiği önemli sorunlardan biri olduğunu vurguladı.

Hoşoğlu, yasa dışı bahis ve kumar faaliyetlerine katılmanın, hukuki sorunlara yol açabileceğini, gençleri cezai sorumlulukla karşı karşıya bırakabileceğini belirterek, bağımlılığın sonuçlarının oluşturduğu stresin gençlerde var olan ruhsal sorunları tetikleyebildiği, depresyon ve anksiyete gibi ruhsal sorunlara da yol açabildiğini gördüklerini ifade etti.

"Tedavide bireysel psikoterapiler, aile terapisi ya da ilaç tedavileri kullanıyoruz"

Önceliğin, bağımlılık gerçekleşmeden önce önleyici önlemlerin alınması olduğunu kaydeden Hoşoğlu, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Çocuk ve ergenleri kumar ve bahis gibi riskli davranışlardan korumak için alınabilecek önlemler arasında, ailelere ve eğitimcilere sağlanacak eğitim ve bilinçlendirme ile dijital okuryazarlık eğitimi önemlidir. Aile içi iletişimin güçlendirilmesi, ebeveynlerin çocuklarına teknoloji kullanımıyla ilgili küçük yaşlardan başlayarak uygun sınırları koyabilmesi, çocukları olası riskler hakkında bilgilendirmeleri, çocukların teknoloji kullanımının ebeveynleri denetiminde olması gerekir. Çocuğun sosyal desteğinin iyi olması, ruhsal gelişimini olumlu yönde etkileyecek spor ve kurslar gibi alternatif eğlence ve sosyal aktiviteler ile boş vakitlerini geçirmeleri, bu tarz bağımlılıklara yönelimini azaltır."

Esra Hoşoğlu, bu tür çocukların tedavisinin bireysel ihtiyaçlara odaklanan kapsamlı bir yaklaşım gerektirdiğine dikkati çekerek, "Eşlik eden diğer ruhsal sorunları da göz önüne alınarak tedavide bireysel psikoterapiler, aile terapisi ya da ilaç tedavileri kullanıyoruz. Çocuğunuzun internette geçirdiği vaktin önemli bir kısmını çevrim içi kumar ya da bahis sitelerinde geçirdiğini fark etmeniz, kumar ya da bahis oynadığını düşündürtecek davranışları olması durumunda destek için çocuk ve ergen ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanına başvurmanızı öneriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA
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Son Dakika Sağlık Çocuk ve Ergenlerin Kumar ve Bahis Bağımlılığına Karşı Eğitim Önemli - Son Dakika


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