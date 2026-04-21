Çocuklar İçin 23 Nisan Kutlaması - Son Dakika
Çocuklar İçin 23 Nisan Kutlaması

Çocuklar İçin 23 Nisan Kutlaması
21.04.2026 14:55
Dr. Behçet Uz Hastanesi'nde 23 Nisan kutlamaları, konser ve etkinliklerle gerçekleşti.

Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören çocuklar için 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

TRT İzmir Radyosu Çok Sesli Çocuk Korosu'nun konser verdiği programda, çocuklara hediyeler verildi.

Palyaço gösterileriyle çocuklar eğlenceli vakit geçirirken, program uçan balonlarla gökyüzüne bırakılmasıyla sona erdi.

İzmir İl Sağlık Müdürü Ayhan Kul, törende yaptığı konuşmada, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından dünyada çocuklara armağan edilen ilk ve tek bayram olduğunu söyledi.

Çocukların bayramını kutlayan Kul, "Sizler bizim sadece bugünümüz değil, aydınlık yarınlarımızsınız. Belki bugün bayramı bir hastane odasında ya da tedavi sürecinde karşılıyorsunuz ama unutmayın ki, azminiz ve neşeniz bizlere güç veriyor. Sizlerin bir an evvel sağlığınıza kavuşmanız bizim en temel önceliğimizdir. Bu hastane, sadece bir tedavi merkezi değil, sizin sağlığınız için atan kocaman bir yürektir." dedi.

Hastanenin başhekimi Prof. Dr. Dilek Orbatu, ise "Çocuklarımızın yüzündeki tebessüm her türlü emeğin en değerli karşılığıdır. Bu anlamlı günde yanımızda olan tüm kurumlarımıza, sağlık çalışanlarımıza ve destek veren herkese şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Kutlama programına Konak Kaymakamı Ediz Sürücü, Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Enver İlhan, AK Parti Konak İlçe Başkanı Sait Baştaş, hastanede tedavi gören çocuklar ve aileleri katıldı.

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Çocuklar İçin 23 Nisan Kutlaması - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özgür Özel’den hodri meydan: 55 milletvekilinin istifasını getirmeyen namerttir
Özgür Özel'den hodri meydan: 55 milletvekilinin istifasını getirmeyen namerttir
Gülistan Doku soruşturmasında firari şüpheli Umut Altaş için kırmızı bülten çıkarıldı.
Gülistan Doku soruşturmasında firari şüpheli Umut Altaş için kırmızı bülten çıkarıldı.
Vali Tuncay Sonel’in adının verildiği sokağın tabelası söküldü
Vali Tuncay Sonel'in adının verildiği sokağın tabelası söküldü
Ateşkesin bitmesine saatler kala Trump’tan tek cümlelik İran mesajı
Ateşkesin bitmesine saatler kala Trump'tan tek cümlelik İran mesajı
İşte İsrail halkının en çok korktuğu 8 ülke Listede Türkiye de var
İşte İsrail halkının en çok korktuğu 8 ülke! Listede Türkiye de var
Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu başhekim Çağdaş Özdemir’in ifadesi ortaya çıktı
Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu başhekim Çağdaş Özdemir'in ifadesi ortaya çıktı
SON DAKİKA: Çocuklar İçin 23 Nisan Kutlaması - Son Dakika
