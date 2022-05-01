Çocuklarda bayram şekeri tüketimine dikkat - Son Dakika
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Çocuklarda bayram şekeri tüketimine dikkat

01.05.2022 11:03
Çocuklarda bayram şekeri tüketimine dikkat

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Nalan Karabayır, bayram şekerlerinin içindeki katkı maddeleri, yapay tatlandırıcılar ve gıda boyalarının özellikle alerjiye eğilimli çocuklarda alerjik reaksiyonlara neden olabileceğini söyledi.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Nalan Karabayır, bayram şekerlerinin içindeki katkı maddeleri, yapay tatlandırıcılar ve gıda boyalarının özellikle alerjiye eğilimli çocuklarda alerjik reaksiyonlara neden olabileceğini söyledi.

Karabayır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ramazan Bayramı dolayısıyla çocukların bayram şekeri tüketimi konusunda ebeveynlere uyarılarda bulundu.

Bayram şekerlerinin çocukların sindirim sistemlerini olumsuz etkilediğini belirten Karabayır, şekerlerin kan şekerinin hızlı yükselmesine ve sindirim sisteminin, özellikle bağırsak düzeninin bozulmasına, ishal, kusma, karın ağrısı gibi durumlara yol açabildiğini anlattı.

Şeker tüketiminin çocukların beslenme düzenini bozarak sebze başta olmak üzere gerekli besin ögelerinin tüketilmesini azaltabileceğini aktaran Karabayır, "Bu durum kabızlık ve beslenme bozukluğuna neden olabilir. Çikolatanın fazla tüketimi reflüyü tetikleyebilir." dedi.

Karabayır, bayram şekerlerinin içindeki katkı maddeleri, yapay tatlandırıcılar ve gıda boyalarının özellikle alerjiye eğilimli çocuklarda alerjik reaksiyonlara neden olabileceğini belirterek, "Kakao ya da kuru yemiş alerjisi olan çocuklarda özellikle çikolata tüketimine dikkat etmek gerekir. Alerjik çocukta şeker ya da çikolata tüketimini takiben kısa süre sonra sıklıkla kaşıntı, döküntü olmak üzere, öksürük, bulantı, kusma, ishal gibi durumlar dışında nefes darlığı, tansiyon düşmesi, şok gibi hayatı tehdit eden durumlar gelişebilir." diye konuştu.

"Diş çürüklerinin en önemli nedeni şeker"

Prof. Dr. Nalan Karabayır, şekerin diş sağlığı için önemli bir tehdit olduğunu vurgulayarak, "Diş çürüklerinin en önemli nedeni olan şeker tüketimi kısıtlanmalı, tüketildiği durumlarda diş fırçalanması unutulmamalıdır. Bu konuda ebeveynler çocuklarına örnek olmalı, ilk dişler çıkmaya başladıktan sonra diş fırçalama alışkanlığı kazandırılmasına rehberlik etmelidir." dedi.

Çocukların okul çağına kadar çikolata, şeker gibi besin değeri olmayan yiyeceklerle tanıştırılmaması gerektiğini belirten Karabayır, "Çikolata ya da şeker hiçbir zaman ödül olarak kullanılmamalıdır. Özellikle aile büyüklerinin de bu kurallara uyması konuda bilinçlendirilmesi önem taşır." ifadelerini kullandı.

Karabayır, çocuklar için bayramda en güzel hediyenin "sevgi dolu bir kucaklama" olduğunu, çocukları mutlu etmek için maddi bir hediye verilmek istenmesi halinde bunun yaşına uygun bir kitap olabileceğini söyledi.

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Ramazan Bayramı, Çocuk Sağlığı, Üniversite, Bayram, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Çocuklarda bayram şekeri tüketimine dikkat - Son Dakika


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