Çocukların Büyüme Takibi Önemli - Son Dakika
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Sağlık

Çocukların Büyüme Takibi Önemli

Büyüme geriliği, sağlık sorunlarını erken teşhis etmek için düzenli takip gerektiriyor.

14.01.2025 11:50
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Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Endokrinoloji Bölümü'nden Prof. Dr. İlker Tolga Özgen, çocukların büyüme ve gelişim süreçlerinin düzenli bir şekilde izlenmesinin, olası sağlık sorunlarının erken dönemde teşhis edilmesinde kritik bir rol oynadığını belirtti.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, büyüme geriliği, çocuğun boyunun yaş ve cinsiyet için belirlenen standartların altında kalması durumu olarak tanımlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. İlker Tolga Özgen, çocukların büyüme ve gelişim süreçlerinin düzenli bir şekilde izlenmesinin, olası sağlık sorunlarının erken dönemde teşhis edilmesine katkı sağladığını belirtti.

Özgen, "Çocuklarda boy, kilo ve baş çevresi gibi büyüme göstergelerinin izlenmesi, hormonal bozukluklar veya genetik hastalıkların erken belirtilerini ortaya koyabilir. Bu nedenle, çocukların büyüme süreçlerini yakından takip etmek, oldukça önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Büyüme geriliğinin yalnızca genetik faktörlere bağlı olmadığını kaydeden Özgen, hormonal sorunlar, beslenme eksiklikleri veya bazı sağlık sorunlarının etkisiyle bu durumun daha da gelişebileceğini vurguladı.

Anormal büyüme hızlarının özellikle tiroid, büyüme hormonu eksiklikleri veya diğer endokrin bozuklukları gibi sağlık sorunlarının habercisi olabileceğine değinen Özgen, çocuğun gelişim sürecini takip etmenin, her ebeveynin yapması gereken en önemli sorumluluklardan birisi olduğunu bildirdi.

Özgen, büyüme geriliğinin genellikle, çocukların gelişim sürecinde fark edilebilecek bir durum olduğunu işaret ederek, şunları kaydetti:

"Ancak, belirtiler her zaman belirgin olmayabilir ve ebeveynler bu durumu gözden kaçırabilir. Bu nedenle, yıllık sağlık taramaları ve endokrinolojik değerlendirmeler son derece önemli. Büyüme geriliği erken dönemde tespit edilirse, hormonal tedavi veya gerekli diğer müdahalelerle çocuğun sağlıklı bir şekilde büyümesi sağlanabilir."

Kaynak: AA

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Son Dakika Sağlık Çocukların Büyüme Takibi Önemli - Son Dakika

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