"Mahalleden Kliniğe Gülüş Yolculuğu" projesi için üçlü iş birliği - Son Dakika
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"Mahalleden Kliniğe Gülüş Yolculuğu" projesi için üçlü iş birliği

"Mahalleden Kliniğe Gülüş Yolculuğu" projesi için üçlü iş birliği
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Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Menteşe Belediyesi ve Muğla Diş Hekimleri Odası; kırsal ve dezavantajlı mahallelerdeki çocukların ağız ve diş sağlığını desteklemek için 'Mahalleden Kliniğe Gülüş Yolculuğu' projesinde iş birliği yaptı. Proje kapsamında mahallelerde koruyucu diş sağlığı uygulamaları, eğitim ve farkındalık çalışmaları yürütülecek, tedavi ihtiyacı olan çocuklar sağlık kuruluşlarına yönlendirilecek.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ), Menteşe Belediyesi ve Muğla Diş Hekimleri Odası ile çocukların ağız ve diş sağlığını desteklemek amacıyla önemli bir iş birliğine imza attı. "Mahalleden Kliniğe Gülüş Yolculuğu" adı verilen proje ile Menteşe'nin kırsal ve dezavantajlı mahallelerinde yaşayan çocukların ağız ve diş sağlığının korunması, geliştirilmesi ve bu alandaki farkındalıklarının artırılması sağlanacak.

Protokol, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar, Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras ve Muğla Diş Hekimleri Odası Başkanı Zekeriya Doruk Alp tarafından imzalandı.

Saha Çalışmaları Yapılacak

Proje kapsamında çocuklara yönelik koruyucu ağız ve diş sağlığı uygulamaları, eğitimler ve farkındalık çalışmaları doğrudan mahallelerde gerçekleştirilecek. Saha çalışmalarıyla çocukların ağız ve diş sağlığı ihtiyaçları tek tek belirlenirken, ileri tetkik veya tedavi ihtiyacı tespit edilen çocukların gerekli sağlık hizmetlerine erişimleri için de süreç yakından takip edilecek.

Ağız ve diş sağlığı eğitimlerinin yanı sıra çeşitli farkındalık etkinlikleri de gerçekleştirilecek. Çocukların ihtiyaç halinde gerekli sağlık hizmetlerine ulaştırılması ve tedavi süreçlerinin ilgili sağlık kuruluşlarıyla koordinasyon içerisinde yürütülmesi sağlanacak.

Çocukların Sağlıklı Gülüşü İçin 3 Kurum El Ele

Üç kurumun bilgi, deneyim ve imkanlarını bir araya getireceği proje ile çocukların erken yaşta doğru ağız ve diş sağlığı alışkanlıkları kazanmaları, düzenli ağız bakımının önemini öğrenmeleri ve koruyucu sağlık hizmetlerine erişimlerinin desteklenmesi amaçlanacak.

Ağız ve diş sağlığı konusunda çocuklara yönelik farkındalığın artırılmasının yanı sıra, ailelerin ve toplumun bu konudaki bilinç düzeyinin güçlendirilmesine de katkı sunması hedeflenen proje, sağlık hizmetlerine erişimde fırsat eşitliğini destekleyen önemli bir sosyal sorumluluk çalışması olarak hayata geçirilecek.

Kaynak: İHA

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Diş Sağlığı, Eğitim, Sağlık, Muğla, Son Dakika

Son Dakika Sağlık 'Mahalleden Kliniğe Gülüş Yolculuğu' projesi için üçlü iş birliği - Son Dakika

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