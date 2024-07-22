Çocuklarını kurtarmak isterken yaralanan babanın yüzüne bacağından doku nakledildi - Son Dakika
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Sağlık

Çocuklarını kurtarmak isterken yaralanan babanın yüzüne bacağından doku nakledildi

Kahramanmaraş'ta piknik dönüşü çocuklarını kurtarmak isterken aracın altında kalarak yaralanan İsmail Serçe'ye, bacağından alınan doku yüzüne nakledildi. Serçe'nin ameliyatı başarılı geçti ve taburcu edilmesi planlanıyor.

22.07.2024 14:33
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Çocuklarını kurtarmak isterken aracın altında kalarak yaralanan babanın yüzüne, bacağından alınan doku nakledildi.

İsmail Serçe (36) yaklaşık bir ay önce Kahramanmaraş'ta piknik dönüşü yüksek bir yerde manzarayı seyretmek için eşiyle aracından indi.

Bu sırada içinde 2 çocuğu bulunan otomobilin hareket ettiğini gören Serçe, durdurmak isterken aracın altında kalarak yaralandı.

Akciğeri hasar gören, vücudunun çeşitli yerlerinde kırık ve yırtıklar oluşan Serçe, Gaziantep Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Serçe ilk olarak göğüs cerrahi uzmanı Onur Bayrakçı tarafından ameliyata alındı.

Ardından plastik cerrahi ekibince gerçekleştirilen yaklaşık 5 saatlik operasyonla, hastanın bacağından alınan doku yüzüne nakledildi.

Plastik cerrahi uzmanı Serkan Tokgönül, gazetecilere, hastanın geldiğinde kırık ve yırtıklarının olduğunu belirterek, "Yüzüne bacağından aldığımız dokuyu naklederek iyileştirdik. Şu an üçüncü haftasında, herhangi bir sorun olmadı, güzel geçti ameliyat. Zor bir ameliyattı bizim için. Bu hafta taburcu etmeyi planlıyoruz. 6 ay sonra hastamızda inceltme ameliyatı olacak. Bacağından aldığımız için kalın bir doku. Tekrar bir ameliyat düşünüyoruz." diye konuştu.

Tokgönül, bu tür operasyonları Gaziantep'te yapabildikleri için gurur duyduklarını dile getirdi.

Serçe de hastane çalışanlarına teşekkür ederek şunları kaydetti:

"Pikniğe gittiğimizde yüksek bir yer vardı, uçurum gibi. Eşimle inip manzaraya bakalım dedik, çocuklarım aracın içindeydi. Manzaraya bakarken arkamı döndüm ki araç bana doğru geliyor. Çocukların çığlığını duyunca arabanın önüne atlamak zorunda kaldım. Yoksa araç uçuruma gidiyordu. Çocuklarım da içindeydi, yapmam gerekeni yaptım. Teyzemin eşi de vardı yanımızda, ben aracı durdurmaya çalışırken o da el frenini çekti, araç durdu. Ben aracın altında kaldım. Yüzümde kesik, sıyrık vardı, kaburgalarım kırılmıştı. Yaşadığıma şükrediyorum."

Kaynak: AA

Kahramanmaraş, Ameliyat, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Çocuklarını kurtarmak isterken yaralanan babanın yüzüne bacağından doku nakledildi - Son Dakika

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