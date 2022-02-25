ÇOMÜ Hastanesi Diyaliz Ünitesi açıldı - Son Dakika
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ÇOMÜ Hastanesi Diyaliz Ünitesi açıldı

25.02.2022 18:31
ÇOMÜ Hastanesi Diyaliz Ünitesi açıldı

ÇANAKKALE Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇÖMÜ) Hastanesi bünyesinde kurulan Diyaliz Ünitesi'nin açılışı töreninde konuşan Rektör Prof. Dr. Sedat Murat; böbrek rahatsızlığı olan hastaların Diyaliz Ünitesi'nden 7 gün 24 saat hizmet alabileceğini söyledi.

ÇANAKKALE Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇÖMÜ) Hastanesi bünyesinde kurulan Diyaliz Ünitesi'nin açılışı töreninde konuşan Rektör Prof. Dr. Sedat Murat; böbrek rahatsızlığı olan hastaların Diyaliz Ünitesi'nden 7 gün 24 saat hizmet alabileceğini söyledi.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi bünyesinde kurulan Diyaliz Ünitesi'nin açılış törenine; Vali İlhami Aktaş, Rektör Prof. Dr. Sedat Murat, İl Genel Meclis Başkanı Nejat Önder, İl Sağlık Müdürü Dr. Gökhan Baştürk, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Hüseyin Erkul, Prof. Dr. Okhan Akdur, Prof. Dr. Pelin Kanten, ÇOMÜ Başhekimi Doç. Dr. Hasan Ali Kiraz, ÇOMÜ Genel Sekreteri Ayhan Monus, ÇOMÜ Hastaneleri Başmüdürü Serap Yontar, Diyaliz Ünitesi Sorumlusu Dr. Öğretim Üyesi Serkan Bakırdöğen, akademisyenler ve sağlık çalışanları katıldı.

'ÇANAKKALE GENELİNDE 412 DEMODİYALIZ HASTASI VAR'ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat açılışta yaptığı konuşmada, böbrek rahatsızlığı olan hastaların Diyaliz Ünitesi'nden 7 gün 24 saat hizmet alabileceğini söyledi. Diyaliz Ünitesi bünyesinde; poliklinik hizmet birimi, son teknolojiyle donatılmış 11 adet hemodiyaliz cihazı ve periton ünitesinin bulunduğunu belirten Rektör Murat, "Çanakkale il genelinde 412 diyaliz hastası var. Bu merkezle birlikte daha güçlü hizmet veriyor olacağız. ÇOMÜ Hastanesi'nde bugüne kadar 112 kişiye böbrek nakli yapıldı. Şu an 232 hastamız da böbrek nakli olmayı bekliyor. Bu merkez sayesinde daha çok kişiye ulaşabileceğiz. Bu bağlamda bu merkez çok önemliydi. Diyaliz Ünitesi'nin açılmasına katkı sunan başta Valiliğimiz ve İl Sağlık Müdürlüğümüz olmak üzere herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Daha sonra, Diyaliz Ünitesi'nin açılmasına katkı sunan hayırsever bağışçılar Tolga Yelçioğlu'na ve Avukat Recep Kemahlı adına Sevinç Bilgeci'ye günün anısına hediye takdimi yapıldı. Açılış programı kurdele kesilmesinin ardından, ÇOMÜ Hastanesi'nde tedavi gören hayırsever Recep Kemahlı'nın protokol tarafından ziyaret edilmesiyle sona erdi.


ÇOMÜ Hastanesi Diyaliz Ünitesi açıldı
ÇOMÜ Hastanesi Diyaliz Ünitesi açıldı
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Sedat Murat, Çanakkale, Diyaliz, Rektör, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık ÇOMÜ Hastanesi Diyaliz Ünitesi açıldı - Son Dakika


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