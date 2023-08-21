Covid-19 ile Yüksek Tansiyon Arasında Ciddi Bir İlişki Bulundu - Son Dakika

Covid-19 ile Yüksek Tansiyon Arasında Ciddi Bir İlişki Bulundu

Covid-19 ile Yüksek Tansiyon Arasında Ciddi Bir İlişki Bulundu
Son Güncelleme: 21.08.2023 17:20

Yeni yapılan bir çalışmanın sonucuna göre, Covid-19 ile hastaneye kaldırılan hastaların %20'sinden fazlası altı ay sonra yüksek tansiyon teşhisi konulmuş. Covid-19 ile hastaneye kaldırılanlar hipertansiyon geliştirme olasılığı olarak iki kat daha fazla. Yüksek tansiyon, kalp hastalığı ve inme riskini artırır ve ölümün önde gelen nedenlerindendir. Araştırmacılar, 45,000'den fazla Covid-19 hastası ve 14,000 influenza hastasının tıbbi kayıtlarına baktı ve Covid-19 hastalarının tansiyon sonuçlarının grip hastalarına göre daha kötü olduğunu buldu. Covid-19 ile yüksek tansiyon arasındaki yüksek insidans endişe verici olarak nitelendirildi.

Yeni yapılan bir çalışmanın yayınlanan sonucuna göre Covid-19 ile yüksek tansiyon arasında ciddi bir ilişki bulunuyor.Tıp dergisi Hypertension'da Pazartesi günü yayınlanan rapora göre, Covid-19 ile hastaneye kaldırılan hastaların %20'sinden fazlası - ve hastaneye kaldırılmayanların %10'unun - altı ay sonra yüksek tansiyon teşhisi konulmuş. Üst solunum yolu virüsü olan başka bir hastalık olan influenza ile karşılaştırıldığında, Covid-19 ile hastaneye kaldırılanlar hipertansiyon geliştirme olasılığı olarak iki kat daha fazlaydı. Amerika Birleşik Devletleri Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezine (CDC) göre yüksek tansiyon, kalp hastalığı ve inme riskini artırır ve Amerika Birleşik Devletleri'nde ölümün önde gelen nedenlerindendir.

Yeni yapılan bir araştırma COVID-19 ve yüksek tansiyon hastalığı arasında ciddi bir ilişki olduğunu ortaya çıkardı

Hastalığa göre hipertansiyon eşiği bazen doktordan doktora değişebilir, ancak Amerikan Kalp Derneği ve Amerikan Kardiyoloji Koleji'nin en son kılavuzlarına göre tansiyon değeri 130/90 olarak tanımlanmaktadır.

Yeni çalışmada araştırmacılar, 2020 ile 2022 yılları arasında New York City'nin Bronx ilçesindeki 45,000'den fazla Covid-19 hastası ve yaklaşık 14,000 influenza hastasının tıbbi kayıtlarına baktı. Viral enfeksiyonları öncesinde hiçbir hastanın hipertansiyon öyküsü yoktu. Altı ay sonra yapılan bir takip randevusunda araştırmacılar, hangi hastaların kalp durumunun yeni teşhis edildiğini izledi.

Yeni yapılan bir araştırma COVID-19 ve yüksek tansiyon hastalığı arasında ciddi bir ilişki olduğunu ortaya çıkardı

Genel olarak, Covid-19 ile hastaneye kaldırılan kişiler, hastaneye kaldırılmayanlara göre yaklaşık iki kat daha fazla hipertansiyon teşhisi aldı: Hastaneye kaldırılan Covid-19 hastalarının yaklaşık %21'i hipertansiyonlu teşhis edilirken, hastaneye kaldırılmayanların %11'i hipertansiyonlu teşhis edildi.

Hastaneye kaldırılan Covid-19 hastalarının %20'sinden fazlası, Covid-19 enfeksiyonları sırasında hastanede bulundukları sırada hipertansiyon geliştirdi, ancak yüksek tansiyon öyküsü yoktu.

Ancak grip ile enfekte olan hastalarla karşılaştırıldığında, Covid-19 hastalarının tansiyon sonuçları daha kötüydü. Hastaneye kaldırılan Covid-19 hastalarının hipertansiyon geliştirme olasılığı, hastaneye kaldırılan grip hastalarına göre 2.23 kat daha fazlaydı. Hastaneye kaldırılmayan Covid-19 hastaları ise hastaneye kaldırılmayan grip hastalarına göre yüzde 50'den fazla daha fazla hipertansiyon geliştirme olasılığına sahipti.

Covid-19 ile yüksek tansiyon arasındaki yüksek insidans, "Covid-19'dan etkilenen insanların sayısının çokluğu göz önüne alındığında" endişe verici olarak nitelendirildi.

Abdullah Teymur
Sondakika.com - Sağlık

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Son Dakika Sağlık Covid-19 ile Yüksek Tansiyon Arasında Ciddi Bir İlişki Bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Covid-19 ile Yüksek Tansiyon Arasında Ciddi Bir İlişki Bulundu - Son Dakika
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