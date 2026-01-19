Cuma namazına giden doktora hastalar tepki gösterdi - Son Dakika
Sağlık

Cuma namazına giden doktora hastalar tepki gösterdi

Cuma namazına giden doktora hastalar tepki gösterdi
19.01.2026 10:06
Cuma namazına giden doktora hastalar tepki gösterdi
Cuma namazına giden bir doktora hastaların tepki gösterdiği görüntüler sosyal medyada tartışma yaratırken, kullanıcılar hasta hakları ve dini özgürlük konusunda ikiye bölündü.

Cuma namazına giden bir doktora bazı hastalar tepki gösterdi. Hastalar, "Randevu alırken cumaya gidebilir diye bir şey yok. Şikayet edeceğim" diyerek duruma itiraz etti.

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede gündem olurken, yorumlar da ikiye bölündü. Bir kesim hastaların tepkisini haklı bulduğunu belirtirken, diğer kesim ise doktorun dini vecibesini yerine getirmesinin doğal bir hak olduğunu savundu.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • Melih Özke Melih Özke:
    Cuma’ya gitmekte mi yasak dayı 73 17 Yanıtla
    ünal yalçın ünal yalçın:
    Yasak değil ama randevusu var diye cumaya gidemeyen hastalar nasıl yapacak.... 1 saat sonra muayenesi ne gitse hasta diyebilir mi, ben cuma namazındaydım diye. 31 18
    Musti5201 Musti5201:
    cumaya gidecek adam cuma saati randevu almaz 37 6
    Ali Levent Ali Levent :
    Cuma namazına gitmek elbette yasak değil. Görevlinin "kanunda var" dediği yalan ama olsun, insanlar gitsin. Diğer taraftan bazı hizmetler süreklilik ister. Asker, polis, doktor gibi mesleklerde amirler hizmet aksamayacak şekilde dönüşümlü yapar. Hastanın "o zaman sistem randevu vermesin" demesi de başka bir haklılık. 26 4
    mustafa sagdic mustafa sagdic:
    sorun sistemde. kardeşim randevu saatini vuma namazına göre ayalamak lazım. 3 0
  • ünal yalçın ünal yalçın:
    O saate erkek doktorlara randevu açmasınlar... İnsanlar zar zor randevu buluyorlar gerekirse cuma namazından bile feragat edip randevusuna gidiyorlar.. Belki o hastalar da cuma namazına gitmek isterdi ama randevusu var diye gidemedi.... 33 5 Yanıtla
  • turgut bal turgut bal:
    Önce insan sağlığı sonra ibadet. 10 9 Yanıtla
    Selami Karagülle Selami Karagülle:
    Bu mantığa göre erkek doktorların hiçbiri Cuma namazına gidemez hiç kimse kişinin doktor da olsa ibadet özgürlüğünü kısıtlayanmaz 4 5
  • Mehmet Aytekin Mehmet Aytekin:
    laiklik elden gidiya 9 9 Yanıtla
  • Selami Karagülle Selami Karagülle:
    Hastalarında da biraz bilinçli Olması ve cuma saatinde bir erkek doktora randevu almaması gerekir 9 6 Yanıtla
