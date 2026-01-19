Cuma namazına giden bir doktora bazı hastalar tepki gösterdi. Hastalar, "Randevu alırken cumaya gidebilir diye bir şey yok. Şikayet edeceğim" diyerek duruma itiraz etti.
Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede gündem olurken, yorumlar da ikiye bölündü. Bir kesim hastaların tepkisini haklı bulduğunu belirtirken, diğer kesim ise doktorun dini vecibesini yerine getirmesinin doğal bir hak olduğunu savundu.
Son Dakika › Sağlık › Cuma namazına giden doktora hastalar tepki gösterdi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (16)