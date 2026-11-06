Datça'da organ bağışı eğitiminde 30 bin 675 kişinin organ nakli beklediği anlatıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Datça'da organ bağışı eğitiminde 30 bin 675 kişinin organ nakli beklediği anlatıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Datça\'da organ bağışı eğitiminde 30 bin 675 kişinin organ nakli beklediği anlatıldı
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Datça Kızlan Mahallesi'nde 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası kapsamında farkındalık eğitimi düzenledi. Eğitimde organ bağışının önemi ve yanlış bilinenler anlatıldı; Türkiye'de 30 bin 675 kişi organ nakli bekliyor, bunların 599'u çocuk.

Datça Kızlan Mahallesi'nde Büyükşehir Belediyesi tarafından 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası nedeniyle düzenlenen farkındalık eğitiminde organ bağışının önemi, bu konuda yanlış bilinenler konularında vatandaşlara bilgilendirme yapıldı. Ayrıca eğitime katılan vatandaşların şeker, tansiyon ölçümleri yapılarak sağlıkla ilgili farklı konularda talepleri alındı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada; 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası nedeniyle vatandaşlara farkındalık eğitimi düzenlendiği, organ bağışının bir insanın yaşamını kaybettikten sonra başka insanların yaşamına umut olabilmesini sağlayan çok değerli bir dayanışma örneği olduğu belirtildi.

Türkiye'de 30 bin 675 kişi organ nakli bekliyor

Büyükşehir'den yapılan açıklamada; Türkiye'de bugün 30 bin 675 kişi organ nakli bekliyor. Bu kişilerin 599'u çocuk. 2025 yılında 4 bin 769 kişi uygun organ beklerken ne yazık ki hayatını kaybetti. Organ nakli bekleyen binlerce insan için zaman çok değerli. 2025 yılında yaklaşık her iki saatte bir hasta, uygun organ beklerken hayatını kaybetmiştir.

Organ bağışı ile başka bir insana yaşam ve umut olmak

2238 sayılı yasaya göre 18 yaşını doldurmuş ve akıl sağlığı yerinde olan herkes gönüllü olarak organ bağışında bulunabilir. Bu karar e-Devlet, e-Nabız ve yetkili sağlık kuruluşları aracılığıyla bildirilebilir. Ancak bu bağışların nakil amacıyla kullanılabilmesi, yalnızca kişinin vefatından (tıbben beyin ölümünün gerçekleşmesinden) sonra mümkündür. Aile onayı beyin ölümü gerçekleşen kişinin organlarının bağışlanabilmesi için yasal olarak gereklidir. Aile onayı olmadan nakil yapılamaz. Bu nedenle bağışçının ailesini bu konuda bilgilendirmesi hayati önem taşımaktadır.

Günümüzde organ nakli, özellikle ileri evre organ yetmezliği bulunan hastalar için yaşam kurtarıcı bir tedavi yöntemidir. Organ bağışı ile geleceğe en değerli mirasınızı bırakarak başka bir insana yaşam ve umut olabilirsiniz denildi.

Kaynak: İHA
Muğla Büyükşehir BelediyesiOrgan Bağışı HaftasıOrgan NakliOrgan NakliTürkiyeSağlıkÇocukYaşamSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fatma Betül Sayan Kaya için tutuklama talebinin ardından AK Parti cephesinden peş peşe açıklamalar Fatma Betül Sayan Kaya için tutuklama talebinin ardından AK Parti cephesinden peş peşe açıklamalar
Emre Belözoğlu geldi, hepsini yolladı Fenerbahçe’de ayrılık depremi Emre Belözoğlu geldi, hepsini yolladı! Fenerbahçe'de ayrılık depremi
Benzinden sonra motorine de büyük indirim geliyor Benzinden sonra motorine de büyük indirim geliyor
Aldatılan koca, karısının intikamını kayda alıp sosyal medyada paylaştı Aldatılan koca, karısının intikamını kayda alıp sosyal medyada paylaştı
Bütün köy yasta Öldürülen öğretmenlerin okulunda ders başı yapılamadı Bütün köy yasta! Öldürülen öğretmenlerin okulunda ders başı yapılamadı
Zeytinleri çalınınca son çare bu yazıyı astı Yok böyle beddua Zeytinleri çalınınca son çare bu yazıyı astı! Yok böyle beddua
12:22
Emre Belözoğlu’nun Liverpool maçı öncesi konuşması ortaya çıktı
Emre Belözoğlu'nun Liverpool maçı öncesi konuşması ortaya çıktı
11:48
Beşiktaş nereden nereye Son 5 maçta sadece 1 galibiyet
Beşiktaş nereden nereye! Son 5 maçta sadece 1 galibiyet
11:43
Fatma Betül Sayan Kaya’nın tutuklanmasıyla bir ilk yaşandı
Fatma Betül Sayan Kaya'nın tutuklanmasıyla bir ilk yaşandı
11:39
Galatasaray’da ayrılık Sözleşmesi yeni uzatılmıştı
Galatasaray'da ayrılık! Sözleşmesi yeni uzatılmıştı
10:57
İşte tutuklanan Fatma Betül Sayan Kaya’nın gönderildiği cezaevi
İşte tutuklanan Fatma Betül Sayan Kaya'nın gönderildiği cezaevi
10:32
İşte 8 kişiyi öldüren caninin ifadesi Her şey 11 bin Euro yüzünden başlamış
İşte 8 kişiyi öldüren caninin ifadesi! Her şey 11 bin Euro yüzünden başlamış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2026 12:26:28. #.0.2#
SON DAKİKA: Datça'da organ bağışı eğitiminde 30 bin 675 kişinin organ nakli beklediği anlatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android