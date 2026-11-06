Datça\'da organ bağışı eğitiminde 30 bin 675 kişinin organ nakli beklediği anlatıldı

Datça Kızlan Mahallesi'nde Büyükşehir Belediyesi tarafından 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası nedeniyle düzenlenen farkındalık eğitiminde organ bağışının önemi, bu konuda yanlış bilinenler konularında vatandaşlara bilgilendirme yapıldı. Ayrıca eğitime katılan vatandaşların şeker, tansiyon ölçümleri yapılarak sağlıkla ilgili farklı konularda talepleri alındı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada; 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası nedeniyle vatandaşlara farkındalık eğitimi düzenlendiği, organ bağışının bir insanın yaşamını kaybettikten sonra başka insanların yaşamına umut olabilmesini sağlayan çok değerli bir dayanışma örneği olduğu belirtildi.

Türkiye'de 30 bin 675 kişi organ nakli bekliyor

Büyükşehir'den yapılan açıklamada; Türkiye'de bugün 30 bin 675 kişi organ nakli bekliyor. Bu kişilerin 599'u çocuk. 2025 yılında 4 bin 769 kişi uygun organ beklerken ne yazık ki hayatını kaybetti. Organ nakli bekleyen binlerce insan için zaman çok değerli. 2025 yılında yaklaşık her iki saatte bir hasta, uygun organ beklerken hayatını kaybetmiştir.

Organ bağışı ile başka bir insana yaşam ve umut olmak

2238 sayılı yasaya göre 18 yaşını doldurmuş ve akıl sağlığı yerinde olan herkes gönüllü olarak organ bağışında bulunabilir. Bu karar e-Devlet, e-Nabız ve yetkili sağlık kuruluşları aracılığıyla bildirilebilir. Ancak bu bağışların nakil amacıyla kullanılabilmesi, yalnızca kişinin vefatından (tıbben beyin ölümünün gerçekleşmesinden) sonra mümkündür. Aile onayı beyin ölümü gerçekleşen kişinin organlarının bağışlanabilmesi için yasal olarak gereklidir. Aile onayı olmadan nakil yapılamaz. Bu nedenle bağışçının ailesini bu konuda bilgilendirmesi hayati önem taşımaktadır.

Günümüzde organ nakli, özellikle ileri evre organ yetmezliği bulunan hastalar için yaşam kurtarıcı bir tedavi yöntemidir. Organ bağışı ile geleceğe en değerli mirasınızı bırakarak başka bir insana yaşam ve umut olabilirsiniz denildi.