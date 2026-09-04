Datça Devlet Hastanesinde çocuk doktoru sayısı ikiye çıktı
Muğla Datça Devlet Hastanesine atanan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Seda Eken hasta kabulüne başladı. Eken'in katılımıyla uzman hekim sayısı ikiye çıkarken, çocuk hastaların randevu kapasitesinin artırılması hedefleniyor.
Datça Devlet Hastanesine atanan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Seda Eken hasta kabulüne başladı.
Eken'in göreve başlamasıyla birlikte, hastanede çocuk sağlığı alanında hizmet veren uzman hekim sayısı ikiye çıktı.
Hastanede halihazırda görev yapan Uzm. Dr. Tuğçe Doğan ile birlikte yeni hekimin kadroya katılmasıyla, ilçedeki çocuk hastaların muayene ve tedavi süreçlerinde randevu kapasitesinin artırılması hedefleniyor.
Vatandaşların, çocuk sağlığı polikliniği için Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) mobil uygulaması, "mhrs.gov.tr" internet sitesi veya "ALO 182" çağrı merkezi üzerinden randevu alabileceği belirtildi.
Kaynak: AA
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