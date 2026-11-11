Denizli'de aile hekimleri hastane randevusunu MHRS üzerinden kendileri açıyor - Son Dakika
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Denizli'de aile hekimleri hastane randevusunu MHRS üzerinden kendileri açıyor

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Denizli\'de aile hekimleri hastane randevusunu MHRS üzerinden kendileri açıyor
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Sağlık Bakanlığının 2025'te başlattığı uygulama Denizli'de sürüyor; aile hekimleri MHRS üzerinden ikinci ve üçüncü basamak uzmanlık alanlarına randevu açabiliyor. Aile hekimleri gerekli tetkikleri de talep edebiliyor, hastalar poliklinik kaydı yaptırmadan bunları çektirebiliyor.

Sağlık Bakanlığı tarafından sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştırmak, hastanelerdeki randevu süreçlerini daha etkin hale getirmek ve birinci basamak sağlık hizmetlerinin etkinliğini artırmak amacıyla hayata geçirilen, aile hekimlerinin Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden hastaları için doğrudan hastane randevusu oluşturabilmesine yönelik uygulama Denizli'de devam ediyor.

Sağlık Bakanlığı tarafından 2025 yılında hayata geçirilen uygulama kapsamında aile hekimleri, muayene ve değerlendirmeleri sonucunda ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmetine ihtiyaç duyduğunu belirledikleri hastaları için MHRS üzerinden ilgili uzmanlık alanlarına randevu oluşturabiliyor. Ayrıca hastaların sağlık durumlarına göre gerekli görülen laboratuar tahlilleri ve tetkik süreçlerinin planlanması da sağlık hizmetlerinin daha koordineli yürütülmesine katkı sağlıyor. Bu uygulamayla vatandaşların hem uzman hekimlere ulaşmaları hem de ihtiyaç duydukları tetkik ve incelemelerin gerçekleştirilmesi süreçlerinin kolaylaştırılması hedefleniyor.

" Vatandaşlarımızın Sağlık Hizmetlerine Erişimini Kolaylaştırıyoruz"

Denizli İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk, MHRS üzerinden sıra alınmasının sağlık hizmetlerinin daha etkin, erişilebilir ve koordineli sunulması açısından önemli olduğunu belirterek şu değerlendirmelerde bulundu: "Sağlık hizmetlerinde önceliğimiz, vatandaşlarımızın ihtiyaç duydukları sağlık hizmetine doğru zamanda ve doğru yerde ulaşmalarını sağlamaktır. Bu noktada aile hekimlerimiz, vatandaşlarımızın sağlık sorunlarının ilk değerlendirilmesinde ve sağlık süreçlerinin takibinde çok önemli bir görev üstlenmektedir. Sağlık Bakanlığımız tarafından birinci, ikinci ve üçüncü basamak sağlık kuruluşları arasında koordinasyonun ve dijital entegrasyonun sağlanması amacıyla hayata geçirilen uygulama sayesinde aile hekimlerimiz, gerekli gördükleri hastaları için MHRS üzerinden Kamu Hastaneleri ve Ağız ve Diş Sağlığı Hastanelerindeki ilgili uzmanlık alanlarına doğrudan randevu oluşturabilmektedir. Bunun yanı sıra aile hekimleri röntgen, mamografi, yenidoğan kalça ultrasonografisi gibi tetkik ve tahlilleri de doğrudan talep edebilmektedir. Hastalar, hastaneye gidip herhangi bir poliklinik kaydı yaptırmadan tetkiklerini çektirebilmektedir. Yine Sağlıklı Hayat Merkezlerinde bulunan beslenme ve diyet, psikolojik danışmanlık, fizyoterapi hizmetleri, çocuk gelişim danışmanlığı gibi koruyucu ve geliştirici sağlık hizmetleri gibi alanlarda da doğrudan aile hekimleri tarafından randevu alınabilmektedir. Tüm yapılan tahlil ve tetkiklerin sonuçları ise aile hekimlerinin ekranlarında görüntülenebilmektedir. Böylece vatandaşlarımızın sağlık sorunlarının ilk değerlendirmesi aile hekimlerimiz tarafından yapılmakta, gerekli görülen durumlarda uzman hekimlere yönlendirme gerçekleştirilmektedir. Uygulama sayesinde birinci basamak sağlık hizmetlerini güçlendirerek vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak, hastanelerimizdeki kapasitenin daha verimli kullanılmasını sağlamak ve sağlık kuruluşlarımız arasındaki iş birliği sayesinde gereksiz tekrarların önüne geçerek sağlık hizmetlerinin daha etkin sunulması amaçlanmaktadır. Bakanlığımızın hedefleri doğrultusunda Denizli'mizde vatandaşlarımıza daha nitelikli, erişilebilir ve etkin sağlık hizmeti sunmak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: İHA
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