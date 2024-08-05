DEÜ Acil Servisi kısmen kapandı - Son Dakika
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Sağlık

DEÜ Acil Servisi kısmen kapandı

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi tadilat nedeniyle kısmen kapanırken, acil servis sadece durumu ciddi hastalara hizmet veriyor. Kısmi kapanmanın nedenleri ortaya çıktı.

05.08.2024 16:51
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DEÜ Acil Servisi kısmen kapandı

DEÜ Acil Servisindeki kısmen kapanmanın nedenleri ortaya çıktı

İZMİR - İzmir'de, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi tadilat nedeniyle kısmen kapanırken, acil servis sadece durumu ciddi hastalara hizmet veriyor. Öte yandan, kısmi kapanmanın nedenleri de ortaya çıktı.

İzmir'de, her gün binlerce vatandaşa hizmet veren, Türkiye'nin önemli üniversite hastanelerinden birisi olan İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Acil Servis birimi tadilata alınarak kısmen kapandı. Acil servis içerisindeki birimler komple elden geçirilirken, boya, badana ve genişletme çalışmaları sürüyor. Öte yandan acil serviste, durumu ciddi olan hastalara müdahale edilirken, ayaktan tedavi olabilecek durumdaki vatandaşlar ise hastane içerisindeki polikliniklere ve diğer hastanelere yönlendiriliyor.

İşte kısmi kapanmanın nedenleri: 3 ay içerisinde açılacak

Hastanedeki kısmi kapanmayla ilgili konuşan DEÜ Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Sefa Kurt, acil sevisinin bakıma alınmasının nedenlerini anlattı. Kurt, son 3 yılda acil servisin yetersiz olduğuna yönelik Sayıştay raporlarının olduğunu ve İzmir İl Sağlık Müdürlüğünün de sürekli tadilat yapılması yönünde görüş bildirdiğini aktardı.

Acil servisteki genişletme ve tadilatların 3 ay süreceğini ifade eden Doç. Dr. Sefa Kurt hekim istifalarını doğrulayarak, "Son 5 yıl içerisinde 19 asistan hekim ve 5 öğretim üyemiz istifa etti. Hekim sıkıntımızın olduğu doğru, bu konuda tadilatla beraber hekim sayımızın arttırılması yönünde çalışmamız devam ediyor" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık DEÜ Acil Servisi kısmen kapandı - Son Dakika

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