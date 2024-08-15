DEÜ Araştırma Uygulama Hastanesi Acil Servisi'nde Tadilat Çalışmaları Başladı - Son Dakika
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Sağlık

DEÜ Araştırma Uygulama Hastanesi Acil Servisi'nde Tadilat Çalışmaları Başladı

DEÜ Araştırma Uygulama Hastanesi Acil Servisi\'nde Tadilat Çalışmaları Başladı

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Araştırma Uygulama Hastanesi Erişkin Acil Servisi'nde başlayan tadilat çalışmalarının, eylül ayının ilk haftasında tamamlanması hedefleniyor. Sağlık Bakanlığı'nın kalite standartları gereği, acil servislerin zaman zaman yenileme ihtiyacı olduğunu belirten DEÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serdar Bayrak, çalışmaların eğitim hizmetlerinin devamı için gerektiğini söyledi.

15.08.2024 13:48
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Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Araştırma Uygulama Hastanesi Erişkin Acil Servisi'nde başlayan tadilat çalışmalarının, eylül ayının ilk haftasında tamamlanması hedefleniyor.

DEÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serdar Bayrak, AA muhabirine Sağlık Bakanlığının kalite standartları gereği, acil servislerin zaman zaman yenileme ihtiyacı olduğunu belirtti.

Sadece sağlık hizmetlerinin değil eğitim hizmetlerinin de devamı anlamında bu çalışmaların gerektiğine değinen Bayrak, "Bu anlamda da Sağlık Bakanlığımızın talimatları doğrultusunda bir çalışma gerçekleştirdik. O çalışmaya uygun şekilde acil servisimizde tadilat işlemleri devam ediyor. Eylül ayının ilk haftası içerisinde bu tadilatı sonlandırmayı planlıyoruz." dedi.

Bayrak, bu çalışmaların başlaması için DEÜ Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz'ın da yoğun çaba sarf ettiğini ifade ederek, Yılmaz'a teşekkür etti.

"Hiçbir zaman acil servis kapanmadı"

Hastanenin başhekimi Doç. Dr. Sefa Kurt ise acil servislerin yoğunluğunun diğer servislere göre daha fazla ve 24 saat aktif olduğunu ifade etti.

Acil servislerin her 3 yılda bir onarımdan geçirilmesi gerektiğini aktaran Kurt, şunları kaydetti:

"Tadilat yapmamız kaçınılmaz aşamaya geldi. Şu an hastanemiz acil servisi, gerçek acil hastalarımıza açık, günde 60-70 kırmızı alan, sarı alan hastası bakılıyor. Diğer hastalarımız da ilgili polikliniklere yönlendiriliyor, mağdur olmaları önleniyor. Eylülün ilk haftasında tekrar acil servisimizi daha kaliteli, altyapısıyla ve tahkim edilmiş personel sayısıyla hastalarımızın hizmetine sunmayı planlıyoruz. Hiçbir zaman acil servis kapanmadı, kapanmayacak. Şu anda tadilat varken de devam ediyor. Sadece daha kaliteli, daha güvenli hizmet sunabilmek amacıyla biz bu işi yapıyoruz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Sağlık DEÜ Araştırma Uygulama Hastanesi Acil Servisi'nde Tadilat Çalışmaları Başladı - Son Dakika

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