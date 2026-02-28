DEÜ'de Menisküs Ameliyatları Canlı Yayınla Gerçekleşti

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Tıp Fakültesinde düzenlenen sempozyum kapsamında, menisküs kök tamiri ve menisküs transplantasyonu ameliyatları aynı bilimsel organizasyon çerçevesinde canlı cerrahi yayınıyla yapıldı.

DEÜ Tıp Fakültesi ile Türkiye Spor Yaralanmaları Derneği Menisküs Kurulu işbirliğinde Dekanlık Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen sempozyumda, spor yaralanmalarında güncel tedavi yaklaşımları ele alındı.

Sempozyum başkanı ve DEÜ Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Lokman Kehribar, AA muhabirine, sempozyumu değerlendirdi.

Kehribar, spora olan ilginin artmasıyla spor yaralanmalarının da çoğaldığını belirterek, sempozyumda öne çıkan menisküs naklinin Türkiye'de sınırlı sayıda merkezde yapıldığını söyledi.

Diz içindeki menisküs dokusunun bazen onarılamayacak düzeyde hasar alabildiğine dikkati çeken Kehribar, bu tür durumlarda menisküsün çıkarılmak zorunda kalındığını dile getirdi.

Kehribar, aşırı parçalı ve onarılamayacak menisküslerin direkt nakille tedavi edilebildiğini anlatarak, şöyle konuştu:

"Bu, belli bir bilgi ve deneyim gerektiren zor bir cerrahi. Uygun ölçüde menisküsü bulmak gerekiyor. Kullandığımız yapı yapay değil, kadavradan alınan ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış dokulardır. Bu dokular eksi 80 derecede saklanıyor. Hasta geldiğinde sağlam dizin MR'ını çekip 3 boyutlu haritalandırmasını yapıyoruz. Ölçü aldıktan sonra stoklardan uygun menisküsü bulup soğuk zincirle transfer ederek hastayı ameliyata alıyoruz."

DEÜ Hastanesi'nde başarılı nakillere imza attıklarını ve sporcuların branşlarına geri döndüğünü kaydeden Kehribar, menisküsü olmayan dizin hızla kireçlendiğine dikkati çekti.

Kehribar, menisküsünü erken yaşta kaybedenlerin 30'lu yaşlarda ciddi diz sorunları yaşadığını ve tek çözümün protez olduğunu vurgulayarak, "Menisküs nakli, hastaların fonksiyonlarını geri kazanması ve diz sağlığının korunması açısından çok önemli. Biz öncelikle menisküs yırtıklarının onarılmasından yanayız, onarılamayan vakalarda nakil yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

DEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Birhan Yılmaz da üniversite hastanesinde görevli öğretim üyelerinin önemli cerrahi işlemlere imza attığını, menisküs naklinin de bunlardan biri olduğunu aktardı.

DEÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serdar Bayrak ise sempozyumun bilimsel önemine değindi.

İki bölümden oluşan programın ilk kısmında uzman hekimler güncel teknikleri sundu. İkinci bölümde ise Türkiye'de ilk kez aynı sempozyum çatısı altında menisküs kök tamiri ve menisküs transplantasyonu ameliyatları canlı yayınla yapılarak katılımcıların cerrahi süreçleri eş zamanlı gözlemlemesi sağlandı.