DEÜ'de Menisküs Ameliyatları Canlı Yayınla Gerçekleşti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

DEÜ'de Menisküs Ameliyatları Canlı Yayınla Gerçekleşti

28.02.2026 17:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DEÜ Tıp Fakültesi'nde menisküs kök tamiri ve transplantasyonu canlı cerrahi yayınıyla yapıldı.

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Tıp Fakültesinde düzenlenen sempozyum kapsamında, menisküs kök tamiri ve menisküs transplantasyonu ameliyatları aynı bilimsel organizasyon çerçevesinde canlı cerrahi yayınıyla yapıldı.

DEÜ Tıp Fakültesi ile Türkiye Spor Yaralanmaları Derneği Menisküs Kurulu işbirliğinde Dekanlık Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen sempozyumda, spor yaralanmalarında güncel tedavi yaklaşımları ele alındı.

Sempozyum başkanı ve DEÜ Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Lokman Kehribar, AA muhabirine, sempozyumu değerlendirdi.

Kehribar, spora olan ilginin artmasıyla spor yaralanmalarının da çoğaldığını belirterek, sempozyumda öne çıkan menisküs naklinin Türkiye'de sınırlı sayıda merkezde yapıldığını söyledi.

Diz içindeki menisküs dokusunun bazen onarılamayacak düzeyde hasar alabildiğine dikkati çeken Kehribar, bu tür durumlarda menisküsün çıkarılmak zorunda kalındığını dile getirdi.

Kehribar, aşırı parçalı ve onarılamayacak menisküslerin direkt nakille tedavi edilebildiğini anlatarak, şöyle konuştu:

"Bu, belli bir bilgi ve deneyim gerektiren zor bir cerrahi. Uygun ölçüde menisküsü bulmak gerekiyor. Kullandığımız yapı yapay değil, kadavradan alınan ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış dokulardır. Bu dokular eksi 80 derecede saklanıyor. Hasta geldiğinde sağlam dizin MR'ını çekip 3 boyutlu haritalandırmasını yapıyoruz. Ölçü aldıktan sonra stoklardan uygun menisküsü bulup soğuk zincirle transfer ederek hastayı ameliyata alıyoruz."

DEÜ Hastanesi'nde başarılı nakillere imza attıklarını ve sporcuların branşlarına geri döndüğünü kaydeden Kehribar, menisküsü olmayan dizin hızla kireçlendiğine dikkati çekti.

Kehribar, menisküsünü erken yaşta kaybedenlerin 30'lu yaşlarda ciddi diz sorunları yaşadığını ve tek çözümün protez olduğunu vurgulayarak, "Menisküs nakli, hastaların fonksiyonlarını geri kazanması ve diz sağlığının korunması açısından çok önemli. Biz öncelikle menisküs yırtıklarının onarılmasından yanayız, onarılamayan vakalarda nakil yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

DEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Birhan Yılmaz da üniversite hastanesinde görevli öğretim üyelerinin önemli cerrahi işlemlere imza attığını, menisküs naklinin de bunlardan biri olduğunu aktardı.

DEÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serdar Bayrak ise sempozyumun bilimsel önemine değindi.

İki bölümden oluşan programın ilk kısmında uzman hekimler güncel teknikleri sundu. İkinci bölümde ise Türkiye'de ilk kez aynı sempozyum çatısı altında menisküs kök tamiri ve menisküs transplantasyonu ameliyatları canlı yayınla yapılarak katılımcıların cerrahi süreçleri eş zamanlı gözlemlemesi sağlandı.

Kaynak: AA

Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık DEÜ'de Menisküs Ameliyatları Canlı Yayınla Gerçekleşti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD ordusu, Trump’a İran’a saldırı seçeneklerini sundu Masada 3 ihtimal var ABD ordusu, Trump'a İran'a saldırı seçeneklerini sundu! Masada 3 ihtimal var
Kuşadası’nda “ağlayan gelinler“ çiçek açmaya başladı Kuşadası'nda "ağlayan gelinler" çiçek açmaya başladı
Yargıya taşındı Yaşlı kadın miras anlaşmazlığına düştüğü kardeşi tarafından darbedildi Yargıya taşındı! Yaşlı kadın miras anlaşmazlığına düştüğü kardeşi tarafından darbedildi
ABD’nin İran’ı kuşatan askeri yığınağını Çin ifşa etti Konum değiştirmişler ABD'nin İran'ı kuşatan askeri yığınağını Çin ifşa etti! Konum değiştirmişler
Alman otomotiv devinde işler değişiyor, robotlar üretim hattına çıkarıldı Alman otomotiv devinde işler değişiyor, robotlar üretim hattına çıkarıldı
Ermenistan Başbakanı Paşinyan ve 30 yıllık sevgilisi Anna Hakobyan ayrıldı Ermenistan Başbakanı Paşinyan ve 30 yıllık sevgilisi Anna Hakobyan ayrıldı

17:37
İran’da vurulan ilkokulda can kaybı 64’e yükseldi
İran'da vurulan ilkokulda can kaybı 64'e yükseldi
17:20
İran’dan ABD’ye yeni tehdit: “Tuzlu suya yatırdığımız“ silahları da bugünlerde ortaya dökeceğiz
İran'dan ABD'ye yeni tehdit: "Tuzlu suya yatırdığımız" silahları da bugünlerde ortaya dökeceğiz
16:57
Hürmüz Boğazı üzerinden petrol ve yakıt sevkiyatları askıya alındı
Hürmüz Boğazı üzerinden petrol ve yakıt sevkiyatları askıya alındı
15:42
6 ülke hedef oldu İşte İran füzesinin Katar’a düştüğü an
6 ülke hedef oldu! İşte İran füzesinin Katar'a düştüğü an
15:39
İran füzesi İsrail’de otobüs terminalini vurdu
İran füzesi İsrail'de otobüs terminalini vurdu
15:20
Canlı anlatım: Kocaeli’de tek gol var
Canlı anlatım: Kocaeli'de tek gol var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2026 17:53:36. #7.11#
SON DAKİKA: DEÜ'de Menisküs Ameliyatları Canlı Yayınla Gerçekleşti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.