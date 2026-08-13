Market denetimleri sürüyor

Devrek Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, vatandaşların güvenli alışverişi için marketlerdeki denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Devrek Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki marketlerde kapsamlı bir denetim faaliyeti yürütüyor. Denetimlerde öncelikli olarak etiket-kasa fiyat uyumu, son kullanma tarihleri, temizlik ve hijyen koşulları titizlikle kontrol ediliyor. Ekipler, yaptıkları kontroller sırasında son kullanma tarihi geçmiş ürünler tespit ettiklerinde bu ürünlere el koyarak tutanak altına alıyor.

Yetkililer, halkın sağlığı ve güvenliği için bu denetimlerin belirli bir takvim çerçevesinde değil, kesintisiz olarak devam edeceğini bildirdi. Vatandaşların sağlıklı ve güvenli alışveriş yapabilmeleri amacıyla başlatılan bu çalışmaların, ilçedeki tüm satış noktalarını kapsayacak şekilde genişletilerek sürdürüleceği ifade edildi.