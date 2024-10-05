Dikkat Eksikliği Çocukların Yaşam Kalitesini Düşürüyor

Sağlık

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Medical Point Hastanesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü Uzmanı Dr. Samira Huseynova, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunun çocuklukların yaşam kalitelerini düşürdüğünü belirtti.

Hastaneden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Huseynova, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunun çocukluk çağında başlayan nörogirişimsel bir bozukluk olduğunu ifade etti.

Huseynova, bu durumun her 10 çocuktan 1'inde görüldüğünü kaydederek, "Okul öncesi dönemde çocuğun kıpır kıpır olması, etkinliklerde çok fazla kalamaması, uyku ve beslenme sorunları sıklıkla görünse de belirtilerde esas artış okul çağında görülebilmektedir. Dersi dinleyememe, sıra arkadaşlarıyla sohbet etme eğiliminde olma, mola ve teneffüslerde sürekli koşuşturma, duygu ve öfke yönetiminde sorunlar, ödevlerini erteleme gibi şikayetler belirgin şekilde görülür. Ergenlik döneminde riskli davranışlara, kötü alışkanlıklara, okulda ve aile içinde çatışmalara eğilim artar. Erkeklerde kızlara göre 2 kat daha fazla görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Huseynova, tatil dönemlerinde ilaç tedavisine ara verilmemesi gerektiğini belirtti.