Diş İmplantı Akciğere Kaçtı

22.08.2025 12:40
İzmir'de diş implantı yapılan emekli Çetin Urcan'ın akciğerine 2 cm'lik implant kaçtı, çıkarıldı.

İZMİR'de öksürük ve balgam şikayetiyle hastaneye başvuran emekli Çetin Urcan'ın (63) akciğerine diş implantı kaçtığı anlaşıldı. 15 gün önce yaptırdığı diş implantı cerrahisi sırasında kaçtığı belirlenen 2 santimetre uzunluğundaki implant kapalı yöntemle çıkarıldı.

İzmir'de yaşayan emekli Çetin Urcan'ın, 15 gün önce uygulanan diş implantı tedavisinin ardından öksürük şikayetleri başladı. İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Medical Point Hastanesi'ne başvuran Urcan'ın çekilen röntgeninde akciğerlerinde yabancı cisim tespit edildi. Urcan'ın akciğerinin sağ alt kısmına kaçan 2 santimetre uzunluğundaki diş implantı, kapalı yöntemle çıkarıldı. Sinüzit hastalığı ve sigara kullanımı nedeniyle öksürük şikayetlerini başlangıçta çok önemsemediğini dile getiren Çetin Urcan, "Diş implantı yaptırdığımdan beri öksürüğüm iyileşmedi ve hep devam etti. Öksürürken soluk borusuna gitmiş parça. Birer ikişer dakika arayla öksürük nöbeti geliyordu. Balgam söktükten sonra yatışıyordu. Buraya geldim ve röntgende belli oldu. Sonra tomografi ile detaylandırdılar görüntüyü. Bronkoskopi uyguladılar ve tedavi olduk. Şimdi iyi hissediyorum" dedi.

'İNCE UZUN OLDUĞU İÇİN, CİSİM DAHA İÇLERE GİTMİŞ'

İEÜ Medical Point Hastanesi Göğüs Cerrahisi Bölümü'nden Prof. Dr. Hakkı Ulutaş da akciğerlere kaçan yabancı cisimlerin zaman zaman akciğerlerde harabiyete neden olduğunu ve daha kapsamlı açık ameliyatlar ile çıkarılabildiğini belirtti. Prof. Dr. Ulutaş, "Hastamıza iki hafta önce diş implantı yapılırken dişi aspire ediliyor ama o an fark etmiyorlar. Öksürük ve balgamla birlikte yavaş yavaş akciğer harabiyeti başlayınca göğüs hastalıklarına geliyor. Yabancı cisim tespit edildiği için biz anında operasyona alıyoruz. Ağız ya da burundan girilerek, genel anestezi altında herhangi bir kesi olmadan yapılan bronkoskopi işlemini uyguladık. Yabancı cisim çok derindeydi. İnce uzun olduğu için, cisim daha içlere gitmiş. Bunu çıkarmak bazen zor olabilir. Büyük ameliyatlar gerekebilir. Damar yaralanmalarına ve akciğer harabiyetine neden olur ve ciğeri kesmek gerekebilir. Hastamızda ona gerek duymadan bu parçayı çıkardık" diye konuştu.

'ERKEN GELDİ DE KURTARDIK'

Yabancı cisimlerin uzun süre kalması durumunda kalıcı hasara neden olabildiğini kaydeden Prof. Dr. Ulutaş, özellikle küçük çocuğu olan ailelere uyarıda bulunup, şunları söyledi:

"Bu implantın ciğere kaçması elbette normal değil. Özellikle 3 yaş altı çocuklarda ellerine aldıkları her şeyi ağızlarına atabildikleri için bu durumlarla sık karşılaşılabilir. Ama erişkinlerde bu kadar görmüyoruz. Başörtüsü kullananlarda iğneyi yutma görülebiliyor. Trakestomi dediğimiz boğazı delik olan hastalarda oradaki aparatların kaçması şeklinde karşımıza gelebilir. Diş implantının kaçması ilginçtir. İmplant solunum yoluna kaçmış ama tam olarak tıkamamış. İyi ki erken geldi de akciğeri harabiyetsiz kurtardık. 3-5 yıl sonra ya da 20 yıl sonra çocukluğunda yuttuğu cisimlerin akciğer harabiyetine neden olması nedeniyle gelen hastalarımız oldu. Maalesef ameliyatla çıkarmak zorunda kaldık. Çünkü harap olmuştu. Aileler küçük çocukların tekrarlayan ve geçmeyen öksürükleri konusunda duyarlı olmalı."

Kaynak: DHA

