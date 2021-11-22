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"Diyabetli hastalara cerrahi yöntem seçeneği sunulmalı" önerisi - Son Dakika

"Diyabetli hastalara cerrahi yöntem seçeneği sunulmalı" önerisi

22.11.2021 10:13
"Diyabetli hastalara cerrahi yöntem seçeneği sunulmalı" önerisi

Bariatrik Metabolik Cerrahi Derneği Başkanı Prof. Dr. Mahir Özmen, bazı gruptaki diyabet hastalarının cerrahi yöntemle tamamen tedavi olabileceklerini bildirdi.

Bariatrik Metabolik Cerrahi Derneği Başkanı Prof. Dr. Mahir Özmen, bazı gruptaki diyabet hastalarının cerrahi yöntemle tamamen tedavi olabileceklerini bildirdi.

Antalya'da düzenlenen 4. Uluslararası katılımlı Ulusal Bariatrik ve Metabolik Cerrahi Kongresi'nde diyabetle ilgili sunum yapan Özmen, Türkiye nüfusunun yüzde 12'den biraz daha fazla bir kısmında Tip2 diyabeti görüldüğünü belirtti.

Tanı konulmamış daha fazla sayıda hasta olduğunun tahmin edildiğine dikkati çeken Özmen, "Beden kitle endeksi 30'un üstünde olup tedavilere yanıt vermeyen, standart yöntemlerle tedavi edilemeyen ya da beden kitle endeksi 40'ın üstünde olan diyabetik hastalara endokrinologlarla yapılan değerlendirmelerle cerrahi seçenek sunulması gerekir. Cerrahiyle tedavi olabilecek hastalar yıllarca süren ilaçla, insülinle kontrol aşamasından kurtulabilir." ifadelerini kullandı.

Özmen, 2020'de Türkiye'de yapılan robotik cerrahi operasyonların yüzde 15'inin obezite ve metabolik cerrahi ameliyatları olduğunu aktararak şöyle devam etti:

"Artık açık cerrahi yerine kapalı cerrahi yöntemler kullanılmakta. Bu ameliyatlarda, çok daha küçük kesiklerden girerek işlemler yapılıyor. Bu ameliyatlar içeride kontrollü hareketler yapabilen, titreme olasılığı olmayan, dokulara güvenli bir şekilde yaklaşan robotik cerrahiyle de yapılabiliyor. Robotik cerrahinin özellikle kompleks ameliyatlarda hasta açısından belirgin olumlu yönde farklılıkları var."

-"Hastaların büyük çoğunluğunda diyabet kayboluyor"

Hastalarda kullanılan cerrahi yönteme, hastanın ve diyabetin durumuna göre yüzde 50 ila 100 arasında değişen oranlarda Tip 2 diyabeti tedavi etme şansı doğduğunu kaydeden Özmen, "Doğru seçilmiş, iyi hazırlanmış ve doğru yöntem kullanılmış hastaların uzun dönem takipleri gösteriyor ki hastaların büyük çoğunluğunda diyabet kayboluyor ya da iyileşiyor. Yüksek teknoloji kullanılan bu cerrahi müdahaleler, ilk bakışta daha maliyetli gibi görünse de iyi seçilmiş hastalarda, doğru endikasyonlarla kullanıldığında uzun dönemde yaşanabilecek yandaş hastalıkları ve onların tedavi maliyetlerini de önlemesi nedeniyle daha ekonomik bir hal alıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bu tedavilerin sadece diyabeti yok etmediğini aynı zamanda diyabete bağlı damarlarda oluşan mikro ve makro değişiklikleri de düzeltebildiğini anlatan Özmen, bu şekilde hastaların daha kaliteli, daha sağlıklı bir yaşam sürmesinin sağladığını bildirdi.

Antalya, Türkiye, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık 'Diyabetli hastalara cerrahi yöntem seçeneği sunulmalı' önerisi - Son Dakika


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