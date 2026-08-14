Diyarbakır\'a Sağlık Yatırımları Artıyor

Diyarbakır İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Emre Asiltürk, yaklaşık 111 civarında inşaatı devam eden, yatırım, arsa aşamasında ve proje aşamasında olan yatırımlarını olduğunu belirterek, "Diyarbakır, sağlık yatırımı anlamında çok ciddi bir yatırım alıyor" dedi.

Diyarbakır'da yapımı devam eden şehir hastanesi gibi çok sayıda sağlık yatırımı devam ediyor. Kentte, 18 ay içerisinde 30 sağlık yatırımı ise tamamlandı. İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Emre Asiltürk, yaklaşık 111 civarında inşaatı devam eden, yatırım aşamasında, arsa aşamasında ve proje aşamasında olan yatırımlarının olduğunu söyledi. Diyarbakır'ın sağlık yatırımı anlamında çok ciddi bir yatırım aldığını belirten Asiltürk, Şehir Hastanesi özellikle sağlık hizmetleri açısından, modern altyapı ve cihazlar açısından ilimize ve bölgeye çok ciddi bir katkı sağlayacağını ifade etti.

"Tüm doğrulama testlerine kadar, tüm bölgeye hizmet eden bir L1 laboratuvar ihalesi yapıldı, bugün yarın inşaatına başlanacak"

Şehir Hastanesi'nin 2027'in ikinci yarısından itibaren hizmete aldıklarında hem Diyarbakır'a, hem bölgeye çok ciddi anlamda fayda ve katkı sağlayacağını, rahatlatacağını söyleyen Asiltürk, "Biz, 2025-2026 yılı içerisinde, yaklaşık 18 ay içerisinde 30 tane sağlık yatırımımızı tamamlamışız. Aynı zamanda şu anda 23 adet sağlık yatırımımız da devam ediyor. Dolayısıyla biz şunu yapmaya çalışıyoruz. Hizmeti ilçelere, periferiye yayarak halkın yerinde hizmet almasını sağlayarak, Kulp gibi, Çüngüş gibi, Çermik gibi yerlerde insanlar 120 kilometre, 130 kilometre bir mesafeyi katedip merkeze gelmek zorunda kalmasın. Merkez kendi işini, kendi rolünü yapsın. Halk Sağlık Laboratuvarı'nı da mutlaka hatırlatmamız lazım. L1 türü bir halk sağlığı laboratuvarı var. Tüm bölgenin tamamına hizmet edebilecek, SMA laboratuvarından tutun, su analizlerine, diğer tüm doğrulama testlerine kadar, tüm bölgeye hizmet eden bir L1 laboratuvar. İhalesi yapıldı, inşaatına bugün yarın başlanacak. Yani birinci basamaktan üçüncü basamağa kadar çok ciddi anlamda topluma katkı sağlayacak sağlık yatırımları ilimizde yoğun bir şekilde devam ediyor" dedi.

Sağlık çalışanlarının özverili çalışmalarından dolayı teşekkür eden Dr. Asiltürk, Diyarbakır'ın 2 milyon nüfusunun değil, bölgenin, 5 milyon nüfusunun da yükünü taşıdıklarına dikkat çekerek, "Biz, bundan şikayet etmiyoruz. Biz, Diyarbakır olarak, bölgenin önde gelen ili olarak bu yükün altında desteğimizi vereceğiz. Burada demek istediğim şey şu; Çok ciddi bir özveri, gayret ve emek var. Onların bu emekleri ve gayretleri olmasa zaten bu iş olmaz. Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Dicle Üniversitesi de ilimizin en önemli sağlık eserlerinden birisi. Bu iki hastanemiz bu anlamda çok büyük bir özveri ve gayretle çalışıyor. Çocuk kalp merkezimiz, çocuk kalp damar cerrahisi, yani yeni doğan, bir haftalık, on günlük bebeklerden tutun da 16-17 yaşına kadarki gençlere kadar hizmet verebilen, doğumsal kalp hastalıkları olan, açık kalp ameliyatlarının yapılabildiği bir merkezimiz var" diye konuştu.

Ellerindeki imkanları en iyi şekilde değerlendirmeye çalıştıklarını aktaran Asiltürk, vatandaşlara sadece mesai saatleri içinde değil de, mesai saatleri dışında da, hafta sonu da, hatta bayram zamanlarında bile kesintisiz sağlık hizmeti alması için önemli projeler yaptıklarını dile getirdi.

Poliklinik hizmetini sadece sabah 08.00, 17.00 iler sınırlı tutmadıklarını kaydeden Dr. Asiltürk, "Akşam mesaileri yapıyoruz, gece 24.00'e kadar. ya da cumartesi, pazar günleri poliklinik açıyoruz. Acil sağlık hizmetlerinden bahsetmiyorum. Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde, bir çocuk yan dal uzmanı ya da çocuk hastalıkları uzmanı pazar günü dahil 3-5 poliklinikle hizmet vermeye devam ediyoruz. Vatandaş, her zaman, her saatte buna ulaşabilsin. Ergani'de 24.00'e kadar diş hizmeti vermeye devam ediyoruz. Ergani'de 4 tane polikliniğimiz 24.00'e kadar açık. Bu şekilde ne oluyor? Öğrenci mesai saatinde dersinden kalmıyor. Kurum çalışanı işinden, mesaisinden kalmıyor. ya da insanların akşam, gece, diyelim ki 22.00'de dişi ağrıdı; kalkıp merkeze gelmek zorunda kalmıyor. Vatandaşların sağlık hizmetine ulaşabilirliğini sağlamak için bunları yapıyoruz" şeklinde konuştu.

"Tabii ki bunları söylüyoruz ama birinci basamak tarafı da var. Birinci basamakta da gebeliğinin son 3 ayına girmiş gebelerimize, biz her gebeye bir ebe formatıyla, koordinatör ebeler vasıtasıyla evlerine ziyaretler gerçekleştiriyoruz" diyen Dr. Asiltürk, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Eşiyle, kendisiyle, gebeliğin sürecini anlatıyoruz, normal doğumun önemini anlatıyoruz. Hizmeti ayaklarına götürme noktasında bir çaba içerisindeyiz. Biz, hizmeti aslında yaygınlaştırmaya, halkın ayağına götürmeye çalışıyoruz. Diyarbakır'da gerçekten bazı sağlık hizmetlerinde biz ileriyiz. Mesela biraz önce çocuk kalp merkezinden bahsettim ya, organ nakli de bunlardan bir tanesi. Hem Dicle Üniversitesi'nde hem de Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde organ nakillerini yapan çok iyi bir ekibimiz var. Biz de elimizden geldiği kadar onları daha da fazla desteklemeye devam ediyoruz. İnsanların başka bir yere gitmesini gerektirmiyor. Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde inme hastalarına anında tedavi uygulanabiliyor. Yanık merkezlerimiz, plastik cerrahi merkezlerimiz gelişmiş. Aslında Diyarbakır'da nitelikli bir sağlık altyapısı var. Hem personel altyapımız zengin hem de personelimizin niteliği, hocalarımızın niteliği çok iyi. Fiziki olarak da bunu biz üst düzeye taşıdığımız zaman zaten Diyarbakır dünyayla yarışacak bir noktaya gelecek."