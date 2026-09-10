Diyarbakır Çermik'te obeziteye dikkat çekmek için farkındalık yürüyüşü yapıldı - Son Dakika
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Diyarbakır Çermik'te obeziteye dikkat çekmek için farkındalık yürüyüşü yapıldı

Diyarbakır Çermik\'te obeziteye dikkat çekmek için farkındalık yürüyüşü yapıldı
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Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde obeziteye karşı farkındalık oluşturmak amacıyla Çermik İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından yürüyüş düzenlendi. Çarşı merkezinde pankartlarla yapılan etkinlik vatandaşlardan büyük ilgi gördü.

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde obeziteye karşı farkındalık oluşturmak için yürüyüş düzenlendi.

Çermik İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından "Sağlıklı hayat, sağlıklı nesiller" temasıyla obezite farkındalık yürüyüşü gerçekleştirildi. Obezitenin oluşturabileceği olumsuz etkilerin anlatıldığı pankartların taşındığı yürüyüş, çarşı merkezinde yapıldı. Vatandaşların meraklı bakışlarıyla gerçekleştirilen etkinlik büyük bir ilgi gördü. Etkinlikte "Sağlığımız için hareket ediyor, obeziteye karşı birlikte adım atıyoruz" teması vurgulandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık Diyarbakır Çermik'te obeziteye dikkat çekmek için farkındalık yürüyüşü yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Diyarbakır Çermik'te obeziteye dikkat çekmek için farkındalık yürüyüşü yapıldı - Son Dakika
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