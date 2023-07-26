Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde usulsüzlük iddiası! Dilekçe yazan hemşireyi başka hastaneye yolladılar - Son Dakika
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Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde usulsüzlük iddiası! Dilekçe yazan hemşireyi başka hastaneye yolladılar

26.07.2023 12:14

Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde hemşire olarak görev yapan Serdar Büyükdeniz, hastane içerisinde gördüğü usulsüzlükleri dilekçeler yazarak yönetime aktardı. İddialarıyla ilgili harekete geçilmediğini dile getiren Büyükdeniz, "fazla dilekçe yazdığı" gerekçesiyle başka bir hastaneye gönderildi.

Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde görevli olan Serdar Büyükdeniz, kurumdaki usulsüzlüklere ilişkin yönetime dilekçeler yazdığı için sürgün edildi. Büyükdeniz, "kuruma fazla dilekçe ile tutanak yazdığı" iddiasıyla kentteki Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevlendirildi.

USULSÜZLÜKLERİ YÖNETİME BİLDİRMİŞ

Birgün'ün haberine göre çocuk yoğun bakım servisinde hemşire olan Büyükdeniz, idareye yönelik kaleme aldığı dilekçelerde, hastanedeki usulsüzlükleri anlattı. Bu dilekçeler arasında yoğun bakımda görevli olmadığı halde bazı çalışanların görevli gibi gösterildiği ve bazı çalışanların nöbet tutmadığı halde nöbet ücreti aldığı gibi iddialar yer aldı. Büyükdeniz dilekçelerinde ayrıca kimi ilaçların çöpe atıldığını öne sürdü ve emekçilere yönelik 'mobbing' uygulandığını öne sürdü.

Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde usulsüzlük iddiası! Dilekçe yazan hemşireyi sürgün ettiler

İDARE TARAFINDAN UYARILDI

Dilekçelerinin işleme konulmadığını gören Büyükdeniz önce Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne başvurdu ardından Sağlık Bakanlığı iddiaları araştırmak için hastaneye müfettiş gönderdi. Bu sırada idare Büyükdeniz'e "fuzuli dilekçe yazmaktan" ikazda bulundu. Hastanenin Personel Hizmetleri Başkanı Dr. İhsan Esmer tarafından gönderilen 'ikaz' yazısında, şu ifadeler yer aldı: "(…) Hastane idaresine fuzuli birçok dilekçe ve tutanak yazdığınız, dilekçenin bir hak olduğu ancak bunu suistimal etmenizden dolayı yazılı olarak ikaz edilmeniz' uygun görülmüştür."

BAŞKA HASTANEDE GÖREVLENDİRİLDİ

Bu gelişmenin ardından Büyükdeniz'in telefonla aranarak Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevlendirilmesinin yapıldığı bildirildi.

YORUMLAR (3)
  • mücahid: Araştırsınlar bakalım,tüm türkiye de ki hastanelerin acil bölümlerinde yolsuzluk yapılmıyor mu??sadece diyarbakırda acilde mi yolsuzluk yapılıyor?Allah(cc)tan korkun,kul hakkı yemeyin!!çıkar aheste aheste!!Ekonomi böyle batıyor işte,kamudaki yolsuzluklardan! Cevap Yaz 2 0 Yayından Kaldır
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