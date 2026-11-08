Diyarbakır'da bel kayması ve kırığında 1 santimlik kesiyle vidalama başladı - Son Dakika
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Diyarbakır'da bel kayması ve kırığında 1 santimlik kesiyle vidalama başladı

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Diyarbakır\'da bel kayması ve kırığında 1 santimlik kesiyle vidalama başladı
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Diyarbakır'da Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde bel kayması ve bel kırığında perkütan vidalama ilk kez uygulandı. Yaklaşık 1 santimetrelik kesilerle uygulanan yöntem, hastaların daha hızlı taburcu olmasını ve çevre illere gitme ihtiyacının azalmasını hedefliyor.

Diyarbakır'da uygulanmaya başlanan perkütan vidalama yöntemiyle bel kayması ve bel kırığı ameliyatlarında daha küçük kesiler kullanılarak hastaların daha kısa sürede iyileşmesi hedefleniyor.

Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde bel kayması ve bel kırıklarının tedavisinde kullanılan perkütan vidalama yöntemi, kaslara daha az zarar verilmesini sağlayan kapalı bir cerrahi yöntem olarak öne çıkıyor. Klasik yöntemde sırt bölgesinde geniş kesiler açılırken yeni yöntemde yaklaşık bir santimetrelik kesilerden vidalar yerleştiriliyor. Böylece hastaların daha hızlı ayağa kalkması ve daha kısa sürede taburcu olması sağlanabiliyor. Uygulanmaya başlanan yöntemle hastaların tedavi için çevre illere gitme ihtiyacının azaltılması ve modern cerrahi uygulamaların kentte yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Diyarbakır'da ilk kez Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesinde yapıldı

Beyin ve sinir Cerrahisi Uzm. Op. Dr. Barış Altun, Diyarbakır'da ilk kez Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan bir ameliyat olduğunu ifade etti. Altun, "Bu operasyon, perkütan vidalama dediğimiz, küçük kesilerle sırttan girip vidaları yerleştirdiğimiz kapalı bir yöntem. Daha önce bel kaymalarında, bel kırıklarında biz ne yapıyorduk? Sırtı orta kesiden kesip kasları sağa sola doğru sıyırıp o şekilde vidalarımızı atıyorduk. Önceki klasik yöntemde hem kas hasarı fazlaydı hem de hastanın geçirdiği ameliyat süresi uzundu. Hastanın hastanede yatış süresi çok daha uzundu. Bu yeni yöntemle birlikte daha küçük, bir santimlik kesilerle hem kasları sıyırmadan hem de daha küçük vidaları kapalı yöntemle atıp hastanın daha kısa sürede hastaneden taburcu olmasını, daha hızlı ayağa kalkmasını ve daha hızlı iş hayatına, ev hayatına dönmesini sağlıyoruz. Daha önceki klasik kesilerde kuyruk sokumundan sırtın orta kısmına kadar kesi yapılırdı. Ama şimdiki yeni modern yöntemle birlikte hastanın sırtının kenarlarından bir santimlik kesilerle vidalarımızı yerleştiriyoruz. Vidaları yerleştirdikten sonra hastayı kapatıyoruz. Hastanın ameliyat süresi daha kısa, hasta daha az zarar görmüş oluyor, kasları daha az sıyrılmış oluyor, enfeksiyon riski daha az oluyor ve hastanede kalış süresi daha kısa olmuş oluyor. Eski yöntemle iyileşme süremiz en az bir hafta, on gündü. Yeni yöntemle hastaları aynı gün, hatta ertesi sabah bile taburcu edebiliyoruz. Diyarbakır'da şu an bu işlemi yapıyoruz. Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bu işlemlerimizi yapıyoruz. Biz bu hastaları, eskiden bu hastalarımızı çevre illere gönderirdik. Hasta, o ağrılarıyla birlikte uzun bir seyahat yapmak zorunda kalırdı. Ama bu yeni yöntemle birlikte hasta hem ev konforunda hem de hasta yakınlarının yanında olarak ameliyatını olabiliyor. Bu işlem uzun zamandır yapılmakta ama ilimizde daha yeni yapılmaya başlandı. Bu işlem gelişir. Bu işlemi daha da ilerletmek istiyoruz. Yeni başladık bu işe. Bu işi ilerleteceğiz. Farklı modern yöntemleri de hastanemizde, ilimize kavuşturacağız" dedi.

Ceviz ağacından düşerek sırt kayması yaşayan 62 yaşındaki Kudret Yılmaz, bu operasyon ile ilk ayağa kalkan hastalardan biri oldu. Yılmaz, "Ceviz ağacına çıktım tüm cevizlerimi topladım aşağı ineyim derken kaydım düştüm. Sonrasında Barış hocama geldik. Çok şükür iyiyim şimdi. Günden güne daha iyi oluyorum. Hiç yaram yok, hiç kesik yapılmadı. Çok az bir şey sanki küçük bir delik gibi yara var. Ellerine sağlık şuan çok iyiyim günden güne daha iyi olacağım" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA
Gazi YaşargilDiyarbakırGüncelSağlıkSon Dakika

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