Üye Girişi
Diyarbakır'da çocuk hastalar için mesai sonrası poliklinik hizmeti - Son Dakika

Diyarbakır'da çocuk hastalar için mesai sonrası poliklinik hizmeti

16.12.2021 12:20

Diyarbakır'da çocuk hastalar için mesai sonrası poliklinik hizmetiDİYARBAKIR Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne bağlı Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde çocuk hastalarda görülen grip vakaları sonrası hastane yönetimi, çocuk hastalar için ek önlem aldı.

Diyarbakır'da çocuk hastalar için mesai sonrası poliklinik hizmeti

DİYARBAKIR Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne bağlı Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde çocuk hastalarda görülen grip vakaları sonrası hastane yönetimi, çocuk hastalar için ek önlem aldı. Başhekim Doç. Dr. Muhammet Asena'nın talimatıyla Aralık ayından itibaren acil serviste poliklinik hizmeti verilmeye başlandı.

Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne bağlı Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde çocuk hastalarda görülen grip vakaları sonrası hastane yönetimi çocuk hastaların mağdur olmaması ve tedavilerin hızlı bir şekilde yerine getirilmesi için akşam mesai saatleri sonrası acil serviste ek poliklinik hizmeti vermeye başladı.

Korona virüs tedbirlerinin gevşetilmesi sonrası maske mesafe kurallarına uyulmaması sonrası çocuklarda grip vakalarının arttığını belirten Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç Dr. Muhammet Asena, "Bilindiği üzere influenza yani grip virüsü yakın zamanda çocuk hastalarımızda bayağı önemli bir problem teşkil etti ve hastalarımız son 2 veya 3 yıldır korona virüsten dolayı maske mesafeye kuralları sonrası çoklu influenza yükünü daha önce görmedikleri için bizim bilinen bir hafta, iki hafta süren grip vakalarımız bir aya kadar uzadı ve bu da acillerimizde ciddi bir çocuk hasta yükü oluşturdu" dedi.

Çocuklar için ek önlem aldıklarını ifade eden Başhekim Asena, "Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak 1 Aralık 2021 itibariyle mesai sonrası çocuk polikliniklerimizi aktif hale getirdik ve çocuk uzmanlarımız acile destek amaçlı poliklinik hizmeti vermekte. Mesaiden hemen sonra saat 17.00'de başlayıp saat gece 22.00'ye kadar devam etmekte. Bu hizmetle çocuklarımızın sağlığı için tüm önlemleri alıyor, almaya da devam ediyoruz. Şimdiden tekrar sağlıklı günler dileriz" diye konuştu.

"40 personelimizle hizmet vermekteyiz"

Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı ve Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Sorumlu Başhekimi Uzman Dr. Berat Çolak, mevsim geçişlerinde özellikle çocuk acilinde başvuru sayısının artmakta olduğunu ifade etti. Dr. Çolak, "Bizler de bununla birlikte hastalarımızın mağdur olmaması için akşam polikliniğini hizmeti vermeye başladık. Özellikle acile başvuran hastalarımıza müdahale gerektirmeyen hastalarımıza akşam polikliniğini de uzman hekime yönlendirmekteyiz. Acil servisimizde 7'si hekim, 15'i hemşire ve diğer sağlık çalışanlarıyla birlikte toplam 40 personelimizle hizmet vermekteyiz" şeklinde konuştu.

Diyarbakır'da çocuk hastalar için mesai sonrası poliklinik hizmeti
Diyarbakır'da çocuk hastalar için mesai sonrası poliklinik hizmeti
Diyarbakır'da çocuk hastalar için mesai sonrası poliklinik hizmeti
Diyarbakır'da çocuk hastalar için mesai sonrası poliklinik hizmeti

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gazi Yaşargil, Diyarbakır, Grip, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Diyarbakır'da çocuk hastalar için mesai sonrası poliklinik hizmeti - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
12:18 Merkez Bankası yılın son faiz kararını bugün açıklayacak!
12:13 "Zehir" operasyonunda sahte içkiyi bir iş hanının tuvaletinde satıyorlarmış
12:10 Fenerbahçe, Barcelona altyapısından transfer yaptı!
12:05 ABD ordusu, geliştirdikleri fütüristik lazer silahının hedefini vurduğu görüntüleri paylaştı
11:57 Yeni akım, dalga dalga yayılıyor! İnsanlar 1970 yılına geri dönmeye çalışıyor
11:56 Bu iddia ortalık karıştırır! Babacan ve Davutoğlu, Lütfi Elvan'a parti teklifinde bulundu
11:50 Tüm sezonların en yüksek rakamı! Trabzonspor sattığı forma ile kasasını doldurdu
11:39 Kadıköy'de Süperman olduğunu söyledi! Atladı, zıpladı, kaçtı
11:38 Şeytanın aklına gelmez! Abla-kardeş tekstil piyasasında 100 milyonluk vurgun yaptı
11:13 Asgari ücreti Cumhurbaşkanı Erdoğan mı açıklayacak? İşte masadaki son rakam
Merkez Bankası yılın son faiz kararını bugün açıklayacak! Merkez Bankası yılın son faiz kararını bugün açıklayacak!         
12:19
Fenerbahçe, Barcelona altyapısından transfer yaptı! Fenerbahçe, Barcelona altyapısından transfer yaptı!         
12:11
Son Dakika: Asgari ücretin açıklanmasına saatler kala Bakan Nebati'den heyecanlandıran sözler Son Dakika: Asgari ücretin açıklanmasına saatler kala Bakan Nebati'den heyecanlandıran sözler         
12:10
Bu iddia ortalık karıştırır! Babacan ve Davutoğlu, Lütfi Elvan'a parti teklifinde bulundu Bu iddia ortalık karıştırır! Babacan ve Davutoğlu, Lütfi Elvan'a parti teklifinde bulundu         
11:57
Ebru Şancı'dan çok konuşulacak sözler: Kocam beni tartaklıyor, ne var bunda? Ebru Şancı'dan çok konuşulacak sözler: Kocam beni tartaklıyor, ne var bunda?         
11:23
AFP'nin SİHA haberinde skandal harita! Avrupa Yakası ile Trakya bölgesini Türkiye'ye ait değil gibi görünüyor AFP'nin SİHA haberinde skandal harita! Avrupa Yakası ile Trakya bölgesini Türkiye'ye ait değil gibi görünüyor         
10:51
"Uçan Adam Sabri'den sonra bu sefer de 'Süperman' vakası! Kadıköy'de insanların üstüne uçtu "Uçan Adam Sabri'den sonra bu sefer de 'Süperman' vakası! Kadıköy'de insanların üstüne uçtu         
10:16
Zincir marketler ile fırınlara fiyat denetimi yapıldı, raflardan tarihi geçmiş ürünler çıktı Zincir marketler ile fırınlara fiyat denetimi yapıldı, raflardan tarihi geçmiş ürünler çıktı         
09:26
Son dakika: Meteoroloji'den ilk karın yağdığı İstanbul için önemli uyarı! 20 Aralık Pazartesi'den sonra çok daha etkili olacak Son dakika: Meteoroloji'den ilk karın yağdığı İstanbul için önemli uyarı! 20 Aralık Pazartesi'den sonra çok daha etkili olacak         
08:01
Tuvaletini yaparken uçurumdan yuvarlandı! Kurtarıldığına ilk sözleri ''Allah razı olsun beni karıma kavuşturdunuz'' oldu Tuvaletini yaparken uçurumdan yuvarlandı! Kurtarıldığına ilk sözleri ''Allah razı olsun beni karıma kavuşturdunuz'' oldu         
06:15
Bakan Nebati'nin iş insanı kardeşinden faiz yorumu geldi Bakan Nebati'nin iş insanı kardeşinden faiz yorumu geldi         
19:22
3 ülkeye sınırı olan Iğdır'da leopar görüldü 3 ülkeye sınırı olan Iğdır'da leopar görüldü         
16:59
Konuşanlar programının 44. bölümüne ilişkin RTÜK kararı: Yayından kaldırılıyor Konuşanlar programının 44. bölümüne ilişkin RTÜK kararı: Yayından kaldırılıyor         
16:30
Ekonomist Şeref Oğuz'dan dikkat çeken asgari ücret değerlendirmesi: Seçim 2023'de olursa 4 bin TL, 2022 Mart-Nisan ayında olursa 5 bin TL olacak Ekonomist Şeref Oğuz'dan dikkat çeken asgari ücret değerlendirmesi: Seçim 2023'de olursa 4 bin TL, 2022 Mart-Nisan ayında olursa 5 bin TL olacak         
15:52
Hapis cezası onanan Çilem Doğan'dan Yargıtay'a itiraz: Bu karar bana 'Neden ölmedin" mesajı veriyor Hapis cezası onanan Çilem Doğan'dan Yargıtay'a itiraz: Bu karar bana 'Neden ölmedin" mesajı veriyor         
15:30
Hastanede tedavi gören Gülçin, kazada hayatını kaybeden sevgilisinin cenazesine katılamadı Hastanede tedavi gören Gülçin, kazada hayatını kaybeden sevgilisinin cenazesine katılamadı         
15:15
PKK'dan kaçarak teslim olan gençten çarpıcı sözler: Dağa gidenlerin hepsi geri gelmek istiyordu PKK'dan kaçarak teslim olan gençten çarpıcı sözler: Dağa gidenlerin hepsi geri gelmek istiyordu         
15:08
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2021 12:28:33. #1.13#
SON DAKİKA: Diyarbakır'da çocuk hastalar için mesai sonrası poliklinik hizmeti - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement