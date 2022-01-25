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Diyarbakır'da hamile kadına UMKE ekibi ulaştı - Son Dakika

Diyarbakır'da hamile kadına UMKE ekibi ulaştı

25.01.2022 15:11
Diyarbakır'da hamile kadına UMKE ekibi ulaştı

Dicle'de etkili olan kar ve tipi nedeniyle yolu ulaşıma kapanan mahallede mahsur kalan hamile kadın, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) tarafından hastaneye ulaştırıldı.

Dicle'de etkili olan kar ve tipi nedeniyle yolu ulaşıma kapanan mahallede mahsur kalan hamile kadın, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) tarafından hastaneye ulaştırıldı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Sağlık Komuta Merkezine, Dicle ilçesine bağlı kırsal Sergenli Mahallesinde yaşayan 32 yaşındaki 36 haftalık hamile Sübhan Yıldırım'ın sancısı olduğu yönünde ihbar yapıldı.

Yoğun kar yağışı nedeniyle yolu kapalı olan mahalleye UMKE sevk edildi.

Köye ulaşan ekipler Yıldırım'ı ilk müdahalenin ardından Dicle Devlet Hastanesine götürdü.

Diyarbakır'da hamile kadına UMKE ekibi ulaştı
Diyarbakır'da hamile kadına UMKE ekibi ulaştı

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Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, Dicle, kar, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Diyarbakır'da hamile kadına UMKE ekibi ulaştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Diyarbakır'da hamile kadına UMKE ekibi ulaştı - Son Dakika
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