Diyarbakır\'da sağlık programı 14 bin öğrenciye ulaştı, rozet ve diş fırçası dağıtıldı

Diyarbakır'da şu ana kadar 14 bin öğrenciye ulaşan Sağlıklı Çocuk Sağlıklı Gelecek programı kapsamında, Ali Kuşçu İlkokulunda düzenlenen etkinlikte sağlık stantları yoğun ilgi gördü. Eğitimlerin ardından öğrencilere "Sağlık Elçisi" rozetleri takılarak diş fırçası ve diş macunu hediye edildi.

Diyarbakır Valiliği koordinesinde, İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde Ali Kuşçu İlkokulunda "Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek" etkinliği gerçekleştirildi. Diyarbakır İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Emre Asiltürk'ün de katıldığı programda, çocuklara erken yaşta sağlık bilinci kazandırmaya yönelik eğitimler verildi. Sağlık Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğinde yürütülen program kapsamında, Diyarbakır genelinde 2026 yılı Ekim ayına kadar 14 bin öğrenciye ulaşıldı. Yıl sonuna kadar il genelinde toplam 20 bin öğrencinin programdan yararlanması hedefleniyor.

Etkinlik alanında ilk yardım, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), ağız ve diş sağlığı, sağlıklı beslenme, spor ve fiziksel aktivite başta olmak üzere birçok konuda stant kuruldu. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği stantlarda sağlık ekipleri tarafından bilgilendirmeler yapıldı, çocukların merak ettiği sorular yanıtlandı. Ağız ve diş sağlığı eğitimlerinde diş bakımının ve düzenli diş fırçalamanın önemi anlatıldı. Eğitimlerin ardından öğrencilere "Sağlık Elçisi" rozetleri takıldı, öğrendikleri bilgileri günlük yaşamlarında uygulamalarını desteklemek amacıyla diş fırçası ve diş macunu hediye edildi. Çocukların edindikleri bilgileri aileleri ve arkadaşlarıyla paylaşarak sağlık bilincinin yaygınlaşmasına katkı sunmaları amaçlandı.

İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Emre Asiltürk, çocukluk döneminde kazanılan alışkanlıkların önemine dikkat çekerek, "Sağlıklı bir toplumun temeli çocukluk döneminde atılıyor. Çocuklarımızın sağlıklarını korumayı küçük yaşlarda öğrenmelerini önemsiyoruz. Dengeli beslenme, düzenli hareket, kişisel temizlik ve ağız ve diş bakımı konusunda kazanılan her doğru alışkanlık, onların geleceğine yapılan değerli bir yatırımdır" dedi.

Programın il genelindeki hedeflerine ilişkin de değerlendirmede bulunan Asiltürk, "Ekim ayına kadar 14 bin öğrencimize ulaştık. Yıl sonuna kadar Diyarbakır'da toplam 20 bin öğrencimizi bu programla buluşturmayı hedefliyoruz. Bugün rozetlerini takan çocuklarımızın her biri, öğrendiklerini ailesine ve arkadaşlarına aktaracak birer sağlık elçisi. Stantlara gösterdikleri yoğun ilgi ve öğrenme istekleri bizleri mutlu ediyor" diye konuştu.