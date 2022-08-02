Diyarbakır'da kanser hastaları laparoskopi yöntemiyle şifa buluyor - Son Dakika
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Diyarbakır'da kanser hastaları laparoskopi yöntemiyle şifa buluyor

02.08.2022 11:09
Diyarbakır'da kanser hastaları laparoskopi yöntemiyle şifa buluyor

Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kanser hastaları laparoskopi yöntemiyle yapılan ameliyatlarla sağlıklarına kavuşuyor.

Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kanser hastaları laparoskopi yöntemiyle yapılan ameliyatlarla sağlıklarına kavuşuyor.

Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Cerrahi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Bahri Çakabay, AA muhabirine, Türkiye'deki sayılı kliniklerden biri olduklarını söyledi.

Kapalı ameliyatın daha konforlu ve az ağrılı olduğunu, hastaya daha erken taburcu imkanı sağladığını, haftada en az 4-5 kanser hastasının ameliyatını gerçekleştirdiklerini aktaran Çakabay, şöyle konuştu:

"Yemek borusu, mide ve meme kanseri hastalarının ameliyatlarını sıklıkla yapıyoruz. Kolon ve rektum kanserleri, o konuda da çok tecrübemiz var. Kapalı ameliyat teknoloji ve çok ileri bir altyapı gerektiriyor. Bu imkanların hepsi hastanemizde var. Çok sayıda hastayı burada ameliyat etmekteyiz."

Teknolojik gelişmelerin de etkisiyle son yıllarda kanser cerrahisinde kapalı ameliyatların önemli yer teşkil ettiğini bildiren Çakabay, kolon, rektum, mide ve yemek borusu kanseri hastalarında laparoskopi cerrahiyle daha konforlu operasyon gerçekleştirdiklerini anlattı.

En son karaciğer ve mide kanseri bulunan iki hastayı da laparoskopi yöntemiyle başarılı şekilde ameliyat ettiklerini belirten Çakabay, "İki hastamızı da taburcu edeceğiz. Ameliyatını yaptığımız bu iki hastanın konforları çok iyi. Bir gün bile yoğun bakımda yatırmadan servise aldık." diye konuştu

Batı illerindeki tüm olanakların hastanelerinde de bulunduğunu ifade eden Çakabay, bu açıdan bölgeye hitap ettikleri için mutlu olduklarını kaydetti.

Mide kanseri hastası 77 yaşındaki Mehmet Narin de laparoskopi yöntemiyle operasyon geçirdiğini, sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, "Hocamıza teşekkür ederim, iyi ki varlar. Türkiye'miz iyi ki böyle hocaları yetiştiriyor." diye konuştu.

Bingöl'den Diyarbakır'a karaciğer kanseri ameliyatı olmak için gelen 54 yaşındaki Gıyasettin Bozava ise doktorlara ve hastane yönetimine teşekkür ederek, bu tür ameliyatların Diyarbakır'da da yapılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bozava, "Allah'a çok şükür taburcu olacağım. Kendimi iyi hissediyorum." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Gazi Yaşargil, Diyarbakır, Araştırma, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Diyarbakır'da kanser hastaları laparoskopi yöntemiyle şifa buluyor - Son Dakika

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