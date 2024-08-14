Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde 50 yatak kapasiteli devlet hastanesi hizmete girdi - Son Dakika
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Sağlık

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde 50 yatak kapasiteli devlet hastanesi hizmete girdi

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Çermik Devlet Hastanesi'nin modern sağlık hizmetleriyle bölge halkına hizmet vereceği belirtildi. Hastanede birçok yeni hizmetin sunulacağı ifade edildi.

14.08.2024 16:19
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Sağlık Bakanlığınca Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde yaptırılan 50 yatak kapasiteli devlet hastanesi hizmete girdi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 18 bin 810 metrekare kapalı alana sahip Çermik Devlet Hastanesinin modern sağlık hizmetleriyle bölge halkına hizmet vereceği belirtildi.

Hastanenin ilçenin sağlık sorunlarına çözüm olacağı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İçinde tuvaleti, banyosu bulunan hasta mahremiyetinin sağlandığı 20'si tek yataklı, 15'i de 2 yataklı olmak üzere 35 hasta odası, 25 poliklinik odası, 3 ameliyathane, 4 yataklı yeni doğan yoğun bakım ünitesi ve 6 kuvöz, 6 yataklı genel yoğun bakım ünitesi, 7 cihaz kapasiteli hemodiyaliz ünitesi, 10 hasta kapasiteli fizik tedavi ünitesi ve evde sağlık hizmeti sunulan hastalar için 5 yatak kapasiteli evde sağlık birimi ile hizmet verilmeye başlandı. Doğum yapacak anne adayının kendini rahat ve konforlu hissetmesi için mahremiyete dayalı, ev ortamı konforunda tek kişilik 3 doğum odası (TDL) da bulunmaktadır. Acil servisinde 3 müşahede odası, 2 bölümlü kırmızı alan, 2 yeşil alan polikliniği ile 20 müşahede yatağı bulunmaktadır. Hastanede daha önce ilçede bulunmayan ancak yeni hizmet binasının hizmet vermeye başlamasıyla hastalıkların tanı ve tedavisinde zaman kazandıracak bilgisayarlı tomografi, fizik tedavi ünitesi, kemik dansitometri, yeni doğan yoğun bakım, erişkin yoğun bakım ve ekokardiyografi hizmetleri de verilmeye başlandı."

Kaynak: AA

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Son Dakika Sağlık Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde 50 yatak kapasiteli devlet hastanesi hizmete girdi - Son Dakika

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