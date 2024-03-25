Diyarbakırlı doktor, Filistin'de yaptığı ameliyatı ve dramı kayıt altına aldı
Filistin'de evsiz insanlar ameliyathane kapısında yatıyor
DİYARBAKIR - Diyarbakır'da Memorial Hastanesi'nde Çocuk Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Taner Kamacı, İsrail işgali altındaki Filistin'de yaptığı ameliyatı ve evsiz kalan insanların ameliyathane kapısında uyuduğu anları kayıt altına aldı.
Aylardır İsrail Devleti'nin işgali altında olan Filistin'de birçok yer bombalandı, aralarında çocuklarında olduğu binlerce kişi hayatını kaybetti.
Gıdadan, sağlık alanındaki ihtiyaçlara kadar sıkıntı çekilen Filistin'de gönüllü doktorlar görev alıyor.
Diyarbakır'da görevli Çocuk Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Taner Kamacı, Filistin'de ameliyat yaptığı anları ve bulunduğu hastanenin ameliyathane kapısında kalan evsiz insanların dramını çekti.
"Sabah 05.00'e kadar aralıksız hastanenin yakın çevresini bombaladılar" diyen Dr. Kamacı, "Bombaların basıncını görebildik. Bir çocuğumuzu ameliyata aldık. Saat 8'e geliyor. Artık bir saat dinlenebiliriz. Hastanenin ameliyathanenin kapısındaki durum da bu. Yerinden edilmiş insanlar ameliyathanenin önünü kendine ev haline getirmiş. Buralarda kalıyorlar. 15 yaşındaki erkek çocuk, kurşunlanma ile geldi. Hem bağırsağını, hem de mesanesini onardık" ifadelerinde bulundu.
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