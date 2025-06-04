Diyetisyenlerden Kurban Bayramı'nda Et Tüketimi Uyarısı - Son Dakika
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Sağlık

Diyetisyenlerden Kurban Bayramı'nda Et Tüketimi Uyarısı

04.06.2025 12:39
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ANKARA Beytepe Şehit Murat Erdi Eker Devlet Hastanesi'nde görevli Diyetisyen Pınar Polat, Kurban Bayramı öncesi et tüketimi ile ilgili uyarılarda bulunarak, Taze kesilmiş ve dinlendirilmemiş et mide problemlerine yol açabilir.

ANKARA Beytepe Şehit Murat Erdi Eker Devlet Hastanesi'nde görevli Diyetisyen Pınar Polat, Kurban Bayramı öncesi et tüketimi ile ilgili uyarılarda bulunarak, Taze kesilmiş ve dinlendirilmemiş et mide problemlerine yol açabilir. Et, en az 12 saat dinlendirilmeli dedi.

Diyetisyen Pınar Polat, Kurban Bayramı'nda, et tüketiminden önce etin bekletilmesi gerektiğini belirterek, Et tüketilmeden, 12 saat ile 24 saat arasında bekletilmesi gerekir. Sonrasında dinlendirilmeden pişirilen etlerde mide sindirim problemleriyle karşılaşabiliyoruz. O yüzden etin dinlendirmesi önemli ama illa erken tüketilecekse, hızlı tüketilmek isteniyorsa, çok kısık ateşte uzun süre kendi suyunda pişirilebilir, ya da marine edilebilir, marinasyon sonrasında tüketilebilir belki sindirim problemlerini azaltabilmek için. Eti tüketirken ılımlı tüketime dikkat edilmesi gerekir. Yanında lif tüketiminin artırılması gerekir. Bir zeytinyağlı sebze yemeği ya da salatayla mutlaka renklendirmek, yanında tüketilen yiyeceklerin de mutlaka tam tahılı olması gerekir. Belki yine sindirimi rahatlatmak açısından ayran, yoğurt tüketilmesi gerekir yanında. Onun dışında da tam buğday ekmeği ya da bulgur pilavı gibi, tam tahıllı gıdalarla beraber tüketmek dengeyi sağlayacaktır diye konuştu.

'ÇOK FAZLA MANGAL ATEŞİNE MARUZ KALMAMALI'

Polat, etin pişirilme yönteminin hem sağlık açısından hem de besin değeri açısından önemli olduğunu vurgulayarak, O yüzden haşlama, ızgara, fırında buğulama ya da tencere yemeklerinin içinde tüketilmesini öneriyoruz. Çok fazla mangal ateşine maruz kalmamasını ya da yanan yağda çok fazla kızartılmamasını öneriyoruz; hem kanserojen olmaması açısından hem de besin değeri kaybolmaması açısından. Etin çiğ ya da az pişirilmiş olmaması gerekir. Çünkü bazı bakterileri ve parazitleri içerebilir. Bu da çeşitli hastalıklara yol açabilir. O yüzden mutlaka etin iç sıcaklığının en az 70 derece olması gerektiğini bilmek gerekir. Ama mutlaka kısık ateşte uzun süre kendi suyunu çekecek kadar piştiğinde et zaten iç sıcaklığı 70 dereceye ulaşmış demektir. Ayrıca et, b12 ve demir zengin olduğu için c vitamininden zengin besinlerle tüketilmesi gerektiğini düşünüyorum ifadelerini kullandı.

'TATLI TÜKETİMİNDE ILIMLI DAVRANMAK ÖNEMLİ'

Bayramda güne kahvaltı ile başlamanın önemine vurgu yapan Polat, Yumurtanın, çok yağlı olmayan bir peynirin, zeytinin, zeytinyağının olduğu ve mutlaka mevsim yeşillikleri ya da domates, salatalık gibi söğüş sebzelerle zenginleştirmiş ve mutlaka tam tahıllı bir ekmekle beraber kahvaltı yapılmalı. Bayramda tatlının çok tüketilmemesine de dikkat etmek gerekiyor. Tatlı tüketimde, ılımlı davranmak önemli ama tercih edilecekse mutlaka renkli çeşitli mevsim meyveleri ya da en azından sütlü tatlılara öncelik vermek daha değerli. Bayram boyunca öğünlerin ılımlı tüketilmesi, saatinde tüketilmesi, ara öğünlerin aksatılmaması önemli. Bir öğünde yığılarak ya da tıkınırcasına beslenme hiçbir zaman önerdiğimiz bir şey değil. Bu, bayram için de geçerli dedi.

KRONİK HASTALIĞI OLANLAR DİKKAT

Beytepe Şehit Murat Erdi Eker Devlet Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Batuhan Ceylan ise hipertansiyon, kalp damar hastalığı gibi kronik rahatsızlıklara sahip olanların et tüketiminde dikkatli olmaları gerektiğini söyleyerek, Diyabet, hipertansiyon gibi, özellikle kalp damar hastalığı gibi hastalıkları olan hastalarımız et tüketimini ılımlı bir şekilde sürdürmesi gerekmektedir. Özellikle yaşlı ve hipertansiyonu olan ve kalp damar hastalığı olan bireylerimizde 6-10 bardak kadar su tüketiminin kalp damar sağlığı açısından olumlu etkileri vardır. O yüzden su tüketimini ihmal etmemek gerekiyor. Bahsettiğimiz hasta grubu özellikle mide şikayetleri yaşayabileceğinden kurban kesiminden yaklaşık 12-24 saat kadar dinlendirilmiş etlerin kullanımı, tüketilmesi hastaların hazmını kolaylaştırır, mide şikayetlerini daha da azaltır. Çünkü reflü gibi, gastrit gibi şikayetler olabiliyor özellikle dinlendirilmeden tüketilen etlerde açıklamasında bulundu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Sağlık Diyetisyenlerden Kurban Bayramı'nda Et Tüketimi Uyarısı - Son Dakika

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