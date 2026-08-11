DMD Hastası Göktuğ İçin Yardım Etkinliği

İzmir'in Selçuk ilçesinde DMD hastası Göktuğ Ordu için başlatılan yardım kampanyasının tamamlanması dolayısıyla balon uçurma etkinliği düzenlendi.

Selçuk Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Ordu'nun tedavisine katkı sağlamak amacıyla başlatılan kampanya, Türkiye'nin farklı kentlerinden gelen desteklerle tamamlandı.

Pamucak Sahili'nde kampanyanın sona ermesi dolayısıyla düzenlenen etkinlikte yüzlerce kişi bir araya geldi. Katılımcılar, Ordu için hazırlanan renkli balonları gökyüzüne bıraktı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Göktuğ'un annesi Sebile Ordu, zorlu tedavi sürecinde kendilerini yalnız bırakmayanların desteği sayesinde kampanyanın başarıyla tamamlandığını belirtti.

Ordu, oğlunun bundan sonraki hayatında kendisine destek olan insanlar gibi başkalarına karşı duyarlı olmasını diledi.

Göktuğ'un babası Eyüp Ordu da dayanışmanın önemine dikkat çekerek, kampanyaya katkı sunan herkese teşekkür etti.