Doç. Dr. Sivritepe, kış hastalıklarında pahalı takviye yerine basit önlemleri önerdi

Soğuk havalarla birlikte grip ve diğer solunum yolu enfeksiyonlarının görülme sıklığı artarken, günlük yaşamda alınabilecek basit önlemler hastalıklardan korunmada önemli rol oynuyor. Kapalı ortamları düzenli havalandırmak, yeterli uyumak, dengeli beslenmek ve el hijyenine dikkat etmek bu dönemde öne çıkan alışkanlıklar arasında yer alıyor. Doç. Dr. Rıdvan Sivritepe, kış aylarını daha sağlıklı geçirmek için dikkat edilmesi gereken temel kuralları anlattı.

Kış aylarında grip ve solunum yolu enfeksiyonlarından korunmak için pahalı takviyelere veya karışımlara ihtiyaç duyulmuyor. Düzenli uyku, dengeli beslenme, yeterli sıvı tüketimi ve kapalı ortamların havalandırılması gibi basit alışkanlıklar, sağlığın korunmasında önemli rol oynuyor. Medipol Üniversitesi Pendik Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Rıdvan Sivritepe, kış hastalıklarına karşı günlük yaşamda alınabilecek önlemleri anlatarak bağışıklık sistemini desteklemenin yolunun sağlıklı alışkanlıklardan geçtiğini vurguladı.

Kapalı ortamları düzenli havalandırın

Kış aylarında hava soğuk olduğu için ev ve iş yerlerinin yeterince havalandırılmamasının enfeksiyonların yayılmasını kolaylaştırabileceğini belirten Doç. Dr. Sivritepe, hastalıklara doğrudan soğuk havanın değil, hastalık etkenlerinin neden olduğunu vurguladı. Doç. Dr. Sivritepe, "Kışın yaptığımız en büyük hatalardan biri, hava soğuk diye evin veya iş yerinin pencerelerini hiç açmamak. Bizi hasta eden soğuk hava değil, virüsler ve mikroplar. Özellikle solunum yolu enfeksiyonlarının bulaşmasında kapalı, kalabalık ve iyi havalandırılmayan ortamlar önemli rol oynuyor. Bu nedenle bulunduğumuz ortamları gün içerisinde düzenli olarak havalandırmak basit ama etkili bir korunma yöntemi" dedi.

Uyku düzeninizi ihmal etmeyin

Bağışıklık sisteminin sağlıklı çalışabilmesi için yeterli ve kaliteli uykunun önemine dikkat çeken Doç. Dr. Sivritepe, düzensiz uyku alışkanlıklarının vücudun enfeksiyonlara karşı savunmasını olumsuz etkileyebileceğini ifade etti. Doç. Dr. Sivritepe, "Sürekli geç saatlere kadar uyanık kalmak ve yetersiz uyumak, vücudun enfeksiyonlara karşı savunmasını olumsuz etkiliyor" diye konuştu. Soğuk havalarda susama hissinin azalmasıyla birlikte su tüketiminin de düşebildiğini belirten Doç. Dr. Sivritepe, yeterli sıvı alımının önemini hatırlattı. Doç. Dr. Sivritepe, "Burun ve boğazımızdaki mukozalar, mikroplara karşı vücudumuzun ilk savunma bariyerlerinden biri. Bu nedenle yeterli sıvı almak ve bulunduğumuz ortamda havanın aşırı kurumasını önlemek önemli" ifadelerini kullandı.

Tek bir vitamine değil, dengeli beslenmeye odaklanın

Bağışıklığı güçlendirmek amacıyla vitamin takviyelerine yönelmeden önce beslenme düzeninin değerlendirilmesi gerektiğini belirten Sivritepe, dengeli ve çeşitli beslenmenin önemini vurguladı. Doç. Dr. Sivritepe, "Bağışıklığımızı güçlendirmek için hangi vitamini almalıyım sorusuyla sık karşılaşıyoruz. Burada önemli olan tek bir vitamin değil; yeterli protein almak, sebze ve meyveyi ihmal etmemek, dengeli ve çeşitli beslenmek" dedi. Soğuk havaların fiziksel aktiviteyi bırakmak için bir neden olmaması gerektiğini belirten Doç. Dr. Sivritepe, düzenli hareketin genel sağlık üzerindeki olumlu etkilerine dikkat çekti. Doç. Dr. Sivritepe, "Düzenli yürüyüş ve egzersiz, metabolik sağlığımızın yanında bağışıklık sistemimizin de sağlıklı işleyişine katkı sağlıyor" diye konuştu.

El hijyenine dikkat edin

Günlük yaşamda ellerin sık sık göz, burun ve ağızla temas etmesinin mikropların bulaşmasında rol oynayabileceğini aktaran Doç. Dr. Sivritepe, özellikle toplu taşıma ve kalabalık ortamlardan sonra el temizliğine dikkat edilmesi gerektiğini söyledi. Doç. Dr. Sivritepe, "Toplu taşıma araçlarını kullandıktan ve kalabalık ortamlarda bulunduktan sonra ellerimizi yıkamak, basit ama etkili korunma yöntemlerinden biri" ifadelerini kullandı. Doç. Dr. Sivritepe, grip aşısı başta olmak üzere hekim tarafından önerilen aşıların kış döneminde hastalıklara karşı korunmaya katkı sağlayabileceğini belirtti. Doç. Dr. Sivritepe, "İleri yaştaki kişilerde ve kronik hastalığı bulunanlarda grip aşısı ya da hekimin uygun gördüğü diğer aşılar, kış dönemini daha güvenli geçirmek açısından önemli" dedi.