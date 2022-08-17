Doğu Karadeniz Bölgesinde Kırım Kongo vakaları yoğun seyrediyor - Son Dakika
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Doğu Karadeniz Bölgesinde Kırım Kongo vakaları yoğun seyrediyor

17.08.2022 21:58
Doğu Karadeniz Bölgesinde Kırım Kongo vakaları yoğun seyrediyor

Doğu Karadeniz Bölgesinde Kırım Kongo vakaları yoğun seyrediyor KTÜ Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr.

Doğu Karadeniz Bölgesinde Kırım Kongo vakaları yoğun seyrediyor

KTÜ Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Selçuk Kaya:

"KKKA hastalığı bu sene de diğer seneler gibi oldukça yoğun hasta sayısı ile karşı karşıyayız"

"Bölgemizde yaşamını yitirenler oldu yaş grubu olarak da bunlar genç insanlardı"

TRABZON - Doğu Karadeniz Bölgesinde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Hastalığı vakalarının bu yıl yoğun seyrettiği, vakalar sonrası hayatını kaybedenlerin olduğu belirtildi.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Selçuk Kaya, bu yıl bölgeden gelen vakalarda ciddi bulguların görüldüğünü bunlar arasında hayatını kaybedenlerin daha çok genç kişiler olduğunu söyledi.

Kene vakalarının Eylül-Ekim ortası azalması yaşanacağını belirten Kaya, "KKKA hastalığı bu sene de diğer seneler gibi oldukça yoğun hasta sayısı ile karşı karşıyayız. Bunlar içerisinde bir kısım olgular ciddi seyretti ve ne yazık ki kaybettiklerimiz de oldu. Özellikle geliş anında genel durumu bozuk olan kanamayla seyreden bilinç sorunu olgularda gidişat biraz daha kötü oluyor . Bunlar arasında tüm çabalara rağmen kaybettiğimiz olgularda oldu. Büyük bir ihtimalle Eylül-Ekim ortası vaka sayılarının azalmasını sonbahar bitişinde kışa doğru yok denecek sayıya ulaşacaktır" dedi.

Yatan hastaların büyük bir kısmı şifa bularak taburcu olduğunu ifade eden Kaya, "Yatan hastalarımız oldu. Bölgemizde yaşamını yitirenler de oldu. Yaş grubu olarak da bunlar genç insanlardı. Genellikle KKKA bize Gümüşhane, Bayburt, Artvin'den gelen hastalar oldu. Bu olgular her sene özellikle baharın sonu ve yazın başı açık alanlara ziyaretler, piknikler gibi uygulamalar yaygın olacağı için bu dönemlerde çok daha sık olarak yine görmeye devam ediyor olacak. Bunlar için vatandaşlarımızın yapması gereken en önemli şey özellikle açık alan ziyaretleri veya kırsal teması yoğun olan vatandaşlarımızın bu ziyaretlerinden sonra kendi muayenelerini dikkatle yapmaları. Kene saplandığı takdirde dikkatli ve özenli bir şekilde vücuttan uzaklaştırmaları gerekiyor. Hastalık bulguları yönünden de uyanık olup kendilerini özellikle 2 haftaya yakın kuluçka dönemi var bu süreçte takip edip eğer hastalık belirti ve bulgusu olduğu takdirde de sağlık kuruluşlarına müracaat etsinler" diye konuştu.

Bazen haftada 5 vaka geldiğini belirten Kaya, "Vaka sayılarında azalma yok ama çok fazla diyebilmek için sayısal bir değerlendirme yapmak çok doğru olmaz. Bazen haftada 3-5 tane vakanın geldiği de olabiliyor. Genellikle Gümüşhane, Bayburt daha ağırlıklı. KKKA Türkiye'de her bölgenin sorunu değil özellikle bizim bölgemizde yüksek kesimlerde İç Anadolu Bölgesi'nde Sivas, Karadeniz Bölgesinde Tokat, Giresun'un yüksek kesimleri Alucra gibi bölgeler ön planda risk altında" şeklinde konuştu.

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Kaynak: İHA

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Doğu Karadeniz, Karadeniz, Kırım, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Doğu Karadeniz Bölgesinde Kırım Kongo vakaları yoğun seyrediyor - Son Dakika

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