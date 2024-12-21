Doktorlara yeni yıldaki maaş beklentileri soruldu, inanılmaz rakamlar telaffuz ettiler

Sağlık

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Artan enflasyonla birlikte baş gösteren hayat pahalılığı, maaş tartışmalarını hemen hemen her ortamın en popüler konularından biri haline getirdi. Bunun son örneğini yeni yıla dair maaş beklentilerini soran doktorlarla gördük.

Gittikleri bir mekanda doktorlardan biri cep telefonu kamerasını eline alarak meslektaşlarına 2025 için maaş beklentilerini sordu. Doktorlardan bazıları yeni yılda maaşlarının 150 bin TL olması gerektiğini ifade ederken, bazıları da "8 ya da 9 asgari ücret olmalı" diyerek beklentisini dile getirdi.