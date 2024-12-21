Doktorlara yeni yıldaki maaş beklentileri soruldu, inanılmaz rakamlar telaffuz ettiler - Son Dakika
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Sağlık

Doktorlara yeni yıldaki maaş beklentileri soruldu, inanılmaz rakamlar telaffuz ettiler

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2025 yılı için asgari ücretin ne kadar olacağıyla ilgili tartışmalar devam ederken bir grup doktorun kendi aralarında yeni yıla ilişkin maaş beklentilerini sorup cevapladıkları anlara ilişkin görüntü kısa sürede viral oldu.

21.12.2024 12:48
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Artan enflasyonla birlikte baş gösteren hayat pahalılığı, maaş tartışmalarını hemen hemen her ortamın en popüler konularından biri haline getirdi. Bunun son örneğini yeni yıla dair maaş beklentilerini soran doktorlarla gördük.

Gittikleri bir mekanda doktorlardan biri cep telefonu kamerasını eline alarak meslektaşlarına 2025 için maaş beklentilerini sordu. Doktorlardan bazıları yeni yılda maaşlarının 150 bin TL olması gerektiğini ifade ederken, bazıları da "8 ya da 9 asgari ücret olmalı" diyerek beklentisini dile getirdi.

Doktorlara yeni yıldaki maaş beklentileri soruldu, inanılmaz rakamlar telaffuz ettiler

Asgari Ücret, Memur zammı, İş Dünyası, Ekonomi, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Doktorlara yeni yıldaki maaş beklentileri soruldu, inanılmaz rakamlar telaffuz ettiler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (39)

  • ferhat eser:
    millet randevu dahi alamıyor sistemden bunların derdine bak sen 88 35 Yanıtla
  • Serdar Erişen:
    görende kanseri çözdü sanicak bunları sıradan devlet memuru maaşı neyse onu vereceksin 66 34 Yanıtla
  • Ramazan Sözata:
    Normaldir Koskoca Doktor.. 35 58 Yanıtla
  • Güven Yaşar:
    salatanın birisi yazmış randevu alınmıyor falan diye bu doktorun suçumu sistemi kuran kim bi dus7n beyinsiz 52 39 Yanıtla
  • Güven Yaşar:
    simdi karalama isi doktorlara geldi tıp nasıl kazanılıyor nasıl okunuyor biliyormusuniuz. bir kuyumcuda çalışan tezgahtar 100 bin kazanıyor 49 36 Yanıtla
  • Mehmet Güven:
    Yazdıkları bi ağrı kesici, antibiyotik onuda eczacılarda veriyor. Ne işe yararlar bilmem 20 49 Yanıtla
  • Ulaş null:
    kazanmak zor.okumak zor.hayat boyu okul emek çalışma.Hasta olduğun zaman anlıyorsun değerlerini.7 gün 24 saat esasi calisan sağlıkçılar ve doktorlar hak ediyor. 45 20 Yanıtla
  • Fatih Sozen:
    3.5 milyon kişinin girdiği sınavda ilk 20 bin kişi arasına gir, en az 6 yıl sonrasında 5 yıl uzmanlık oku sonra maaşının memur maaşı kadar olması beklensin... üzülüyorum bu doktorlar adına... 41 18 Yanıtla
  • ferhat eser:
    Güven yaşar fikrini soran oldumu oe yaprak bysiz gvşek 4 27 Yanıtla
  • İsrafil Karadağ:
    Bunların derdi üzüm yemek değil baggcıyı dövmek 9 9 Yanıtla
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