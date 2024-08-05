Dr. Atasoy: Anne sütü bebeği birçok hastalıktan korur - Son Dakika
Üye Girişi
Sağlık

Dr. Atasoy: Anne sütü bebeği birçok hastalıktan korur

Geniş Video İzle

Yalova Eğitim Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Bahriye Semizoğlu Atasoy, ilk 6 ay sadece anne sütüyle beslenmenin bebeği birçok hastalıktan koruduğunu belirtti. Anne sütünün kanserlerden koruduğunu, alerji riskini azalttığını ve zeka seviyesini yükselttiğini söyleyen Atasoy, emzirmenin ağız ve diş yapısını bozduğunu ve anne sütünü reddetme durumlarına sebep olduğunu da vurguladı.

05.08.2024 13:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dr. Atasoy: "Anne sütü bebeği birçok hastalıktan korur"

YALOVA - Yalova Eğitim Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Bahriye Semizoğlu Atasoy, "Biz ilk 6 ay bir bebeğin sadece anne sütüyle beslenmesini istiyoruz. Bu bir bebeği birçok hastalıktan korur" dedi.

"Dünya Emzirme Haftası" dolayısıyla Yalova Eğitim Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Bahriye Semizoğlu Atasoy, yaptığı açıklamada, ilk üç gün antikor yüklü sütün bebeğin ihtiyaçlarına göre olduğunu ifade etti. Atasoy, daha sonra sütün yapısının değiştiğini ve bebeğin ihtiyacına göre şekillendiğini söyleyen Atasoy, şöyle konuştu:

"Anne sütü, ön süt ve son süt olmak üzere emzirme esnasında ikiye ayrılır. Anne bebeği emzirdikçe son sütte yağ oranı artar. Bu da bebeğin kalori ihtiyacını karşılar. Biz ilk 6 ay bir bebeğin sadece anne sütüyle beslenmesini istiyoruz. Bu bir bebeği birçok hastalıktan korur. Kanserlerden korur, lenfoma gibi orta kulak iltihabı sıklığını azaltır. Bebeklerin alerji olma gibi riskini azaltır. Alerjik olmaya meyilli bir bebek ise semtonların ortaya çıkmasını geciktirir. Aynı zamanda bebeklerde zeka seviyesinin yüksek olmasını sağlar. Aynı zamanda hazmı kolaydır."

Atasoy, emziğin bebeğin ağız ve diş yapısını bozmasının neden olduğunu ayrıca anne sütünü de reddetme durumlarına sebep verdiğini söyledi.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Meltem Aydoğdu da emzirmenin doğum sonrasında annenin kanamasını düşürdüğünü ifade etti.

Aydoğdu, emzirmenin anneyi kansızlıktan da koruduğuna dikkati çekerek, "Emzirme bebek ile anne arasındaki güvenli bağlanmayı sağlar ve depresyona karşı da koruyucudur. Emzirmeyle birlikte salgılanan hormon, bildiğimiz mutluluk hormonudur. Yani bol bol emzirip bol bol mutlu olabilirsiniz. Ayrıca emzirmek anneni doğum sonrası kilo vermesine yardımcı olur. Sık ve düzenli aralıklarla emzirmek anneye hızlı şekilde kilo verdirir" dedi.

Hastanenin Gebe Okulu eğitmeni ebe Gülnur Çimen ise 2023 yılından itibaren gebe okulunda eğitimler gerçekleştirildiğini, eğitimlere kadın doğum, çocuk uzmanları, fizyoterapist, diyetisyen, psikolog ve ebelerin katıldığını söyledi.

Dr. Atasoy: Anne sütü bebeği birçok hastalıktan korur
Kaynak: İHA

Anne Sütü, Alerji, Yalova, Çocuk, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Dr. Atasoy: Anne sütü bebeği birçok hastalıktan korur - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:04 İran’ın 3’üncü büyük kenti İsfahan’da peş peşe şiddetli patlamalar İran'ın 3'üncü büyük kenti İsfahan'da peş peşe şiddetli patlamalar
21:25 Restoranda ailesiyle birlikte saldırıya uğrayan savcı ilk kez konuştu: Kimseyi tehdit etmedim, çocuğum 1,5 metreden yere düştü Restoranda ailesiyle birlikte saldırıya uğrayan savcı ilk kez konuştu: Kimseyi tehdit etmedim, çocuğum 1,5 metreden yere düştü
20:22 ABD, Nijer’deki son askerlerini de geri çekti ABD, Nijer'deki son askerlerini de geri çekti
19:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Aile Destek Programı’nı 2024 yılının sonuna kadar uzatıyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Aile Destek Programı'nı 2024 yılının sonuna kadar uzatıyoruz
19:22 Bakan Uraloğlu’ndan Instagram’a erişim engeline ilişkin açıklama: İstediğimiz sonucu almış değiliz Bakan Uraloğlu'ndan Instagram'a erişim engeline ilişkin açıklama: İstediğimiz sonucu almış değiliz
10:57 Temmuz ayı enflasyon verileri sonrası kira zam oranı da belli oldu Temmuz ayı enflasyon verileri sonrası kira zam oranı da belli oldu
10:54 Çarkıfelek hostesi Duygu Çakmak’ın zor anları Göğsü açılınca büyük panik yaşadı Çarkıfelek hostesi Duygu Çakmak'ın zor anları! Göğsü açılınca büyük panik yaşadı
10:50 Meghan Markle, verdiği son röportajda kraliyet ailesi ile yaşarken intihar etmeyi düşündüğünü söyledi Meghan Markle, verdiği son röportajda kraliyet ailesi ile yaşarken intihar etmeyi düşündüğünü söyledi
10:37 Mehmet Şimşek’ten temmuz ayı enflasyon rakamlarına ilk yorum Mehmet Şimşek'ten temmuz ayı enflasyon rakamlarına ilk yorum
10:26 Küresel deprem piyasaları vurdu Borsa İstanbul iki kez devre kesti Küresel deprem piyasaları vurdu! Borsa İstanbul iki kez devre kesti
10:25 Havaalanını karıştıran iddia AJet firması, yolcuların valizlerini Sabiha Gökçen’de unuttu Havaalanını karıştıran iddia! AJet firması, yolcuların valizlerini Sabiha Gökçen'de unuttu
10:22 29 yıllık firma iflas eşiğinde: Tekstil devi konkordato ilan etti 29 yıllık firma iflas eşiğinde: Tekstil devi konkordato ilan etti!
09:58 Enflasyon temmuz ayında yüzde 3,23 arttı, yıllık bazda yüzde 61,78 oldu Enflasyon temmuz ayında yüzde 3,23 arttı, yıllık bazda yüzde 61,78 oldu
09:57 Galatasaray, Gabriel Sara’yı rekor bonservisle kadrosuna kattı Galatasaray, Gabriel Sara'yı rekor bonservisle kadrosuna kattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.08.2024 03:52:23. #1.13#
SON DAKİKA: Dr. Atasoy: Anne sütü bebeği birçok hastalıktan korur - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement