Dr. Ender Saraç: Erkek kısırlığının en önemli nedeni çocuklukta geçirilen kabakulak - Son Dakika
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Sağlık

Dr. Ender Saraç: Erkek kısırlığının en önemli nedeni çocuklukta geçirilen kabakulak

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Haberler.com'a konuk olan Dr. Ender Saraç, çocuklukta geçirilen kabakulak hastalığının erkeklerde kısırlığa neden olabileceğine dikkat çekti. Ciddiye alınmayan kabakulak hastalığının yüzde 10 oranında kısırlığa yol açabileceğini belirten Saraç, uyarılarda bulundu.

03.01.2025 15:07
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Dr. Ender Saraç, Haberler.com ekranlarında yayınlanan "Haber Bahane" röportaj serisinin moderatörü Gökay Kalaycıoğlu'nun konuğu oldu. Erkeklerde kısırlık sorununa dikkat çeken Ender Saraç, çocuklukta geçirilen kabakulak hastalığının bu konuda önemli bir rol oynadığını belirtti.

"ERKEK KISIRLIĞININ EN ÖNEMLİ NEDENİ KABAKULAK"

Saraç, "Erkek kısırlığının en önemli nedenlerinden bir kısmı da bir çocuklukta geçirilen kabakulak. Bunun ciddiye alınmaması, önemsenmemesi... Çünkü kabakulak yüzde 10 oranında kısırlık yapabilir. Testisleri tutabilir. O nedenle mutlaka kabakulakta hekim kontrolünde dinlenerek gereken uygulamalar yapılmalı." ifadelerini kullandı.

"YENİDOĞANLARDA TESTİSLER MUTLAKA MUAYENE EDİLMELİ"

Erkeklerde kısırlığa neden olan bir diğer problemin inmemiş testis olduğunu belirten Saraç, "Erkekte testislerin vücutta dışarıda olmasının nedeni vücut ısısına göre bir derece daha soğuk olması gerektiği için. Eğer testisler kalenin içerisinde kalırsa ileride kanserleşebiliyor veya kısırlık yapabiliyor. O nedenle mutlaka yeni doğan çocuklarda ve daha sonrasında ilk aylarda testisler muayene edilmeli." diye konuştu.

"VARİKOSEL BASİT BİR OPERASYONLA DÜZELTİLEBİLİR"

Varikosel hastalığının da erkekler için çok ciddi bir problem olduğuna dikkat çeken Saraç, "Varikosel ise daha ileri yaşlarda ortaya çıkıyor. Genellikle askerde çok tanısı konulurdu. Damarın dolaşımının bozulması diyebiliriz. Çok basit bir operasyonla düzeltilebilir. Eğer varikosel tedavi edilmezse o zaman diğer testis sadece sperm üretebiliyor." dedi.

"EVLENMEDEN ÖNCE SPERMİYOGRAM VERİN"

Bütün erkeklerin muhakkak testis muayenesi olması gerektiğini vurgulayan Saraç, "Evlenmeden önce bile mutlaka bir kere spermiyogram verin diyorum. Sadece bir spermiyogram verin de o erkek kısır mı değil mi veya dölleme yeteneği düşük mü değil mi öğrenin. Çok basit bir şey." şeklinde konuştu.

Dr. Ender Saraç: Erkek kısırlığının en önemli nedeni çocuklukta geçirilen kabakulak

Ender Saraç, Kabakulak, Eğitim, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Dr. Ender Saraç: Erkek kısırlığının en önemli nedeni çocuklukta geçirilen kabakulak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Serkan Yalçın:
    zaten Ferhat ve çelik uremesin oe 2 Side tek faydaları yok sadece boş konuşuyorlar pcler 3 0 Yanıtla
  • Emi Emii:
    Çok doğru. 1 0 Yanıtla
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