Üye Girişi
Dr. Öğretim Üyesi Koçer: "Covid geçiren hastalar mutlaka kontrole gitmeli" - Son Dakika

Dr. Öğretim Üyesi Koçer: "Covid geçiren hastalar mutlaka kontrole gitmeli"

20.01.2022 09:57

Dr. Öğretim Üyesi Koçer: "Covid geçiren hastalar mutlaka kontrole gitmeli" İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr.

Dr. Öğretim Üyesi Koçer: "Covid geçiren hastalar mutlaka kontrole gitmeli"

KONYA - İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Bülent Koçer, Covid geçiren hastaların mutlaka 1 ay sonra ve 3 aylık periyotlar halinde bir hekime kontrole gitmelerini önererek, "6 ay da geçse akciğerde bir hasar bıraktığını görüyoruz ve bunların tedavileri de mutlaka uzman bir hekim tarafından gerekmekte" dedi.

Medicana Konya Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı ve Tıbbi Direktör Dr. Öğr. Üyesi Bülent Koçer, günümüzün güncel hastalığı olan Covid-19'un yeni bir varyantı Omicron'un çok hızlı yayıldığını belirtti. Türkiye'de çok yoğun vaka sayısına ulaşıldığını söyleyen Dr. Öğretim Üyesi Bülent Koçer, "Günlük 64 bin, 65 bin vakalara kadar çıkıyoruz. Omicron daha hızlı yayılmasına rağmen Delta varyantına göre çok daha hafif seyrediyor. Hastaneye yatış oranlarımız biraz daha düşük. Ama yine de önlemler almamız gerekiyor. Özellikle maske kullanımı, toplu alanlara çok fazla girmemek ve el temizliği çok önemli" dedi.

Hastalarda hastaneye yatış endikasyonunu nasıl yaptıklarını anlatan Bülent Koçer, "Özellikle zatürre varsa, ateşi yüksekse, kuru öksürüğü çok fazlaysa ve nefes darlığı oluyorsa biz bu hastaları hastaneye alıyoruz. Genelde semptomatik yani bir gribe benzer belirtiyle şu anda seyretmekte. Burun akıntısı, hafif ateş, öksürük, kas ve eklem ağrılarıyla hastalık kendini göstermekte. Mutlaka bu belirtileri hissedenlerin yine bir PCR testiyle bunu kontrol etmesini öneriyoruz. Sonrasında hastaların Covid geçirdikten sonra maalesef akciğer problemi olabiliyor. Akciğerde kalınlaşmalar başlıyor ve nefes darlığı gelişebiliyor ya da kalp-damar problemleri çıkabiliyor. Pankreasa da saldırabildiği için şeker hastalığı bir anda başlayabiliyor. O yüzden Covid geçiren hastaların mutlaka 1 ay sonra ve 3 aylık periyotlar halinde bir hekime kontrole gitmelerini öneriyoruz. Çünkü 6 ay da geçse akciğerde bir hasar bıraktığını görüyoruz ve bunların tedavileri de mutlaka uzman bir hekim tarafından gerekmekte" ifadelerini kullandı.

"Hastalarımızı çok sıkı takip ediyoruz"

Hastanede özellikle Covid vakalarında göğüs, dahiliye ve enfeksiyon hastalıkları bölümünde 3 poliklinikte hizmet vermeye çalıştıklarını aktaran Koçer, "Uzman hekimlerimiz tarafından Covid hastalarının tespiti yapıldıktan sonra durum değerlendirmesi yapılıyor. Eğer hastaların durumları ağır, yaşlı ve ek hastalığı varsa solunum yetmezliği, akciğer problemi, zatürre olanlar mutlaka tedaviye alınmak üzere hastanemizde özel ayrılmış bir kata yatırıyoruz ve orada tedavilerine başlıyoruz. Poliklinikte olan hastalarımızı da eğer semptomları çok hafifse, kan değerleri düzgünse o zaman evde izolasyon şeklinde tedavilerini veriyoruz. Çok sıkı takip ediyoruz. Sürekli arıyoruz ve onların da bizi aramasını istiyoruz. Çünkü bilindiği gibi 5. günden sonra vücutta ağır bir reaksiyon başlayabiliyor ve bu da hastanın ölümüne kadar giden bir sürece yol açabiliyor. O yüzden biz hastalarımızı sıkı takip ediyoruz" diye konuştu.

Dr. Öğretim Üyesi Koçer: Covid geçiren hastalar mutlaka kontrole gitmeli
Dr. Öğretim Üyesi Koçer: Covid geçiren hastalar mutlaka kontrole gitmeli
Dr. Öğretim Üyesi Koçer: Covid geçiren hastalar mutlaka kontrole gitmeli

YORUMLAR
500

Öğretim Üyesi, Koronavirüs, Türkiye, Konya, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Dr. Öğretim Üyesi Koçer: 'Covid geçiren hastalar mutlaka kontrole gitmeli' - Son Dakika


Esra'nın cesedini yatakta uyur pozisyonunda bırakıp gitmiş! Ümitcan Uygun hakkında müebbet hapis istendi Esra'nın cesedini yatakta uyur pozisyonunda bırakıp gitmiş! Ümitcan Uygun hakkında müebbet hapis istendi         
11:46
İstanbullular yarın sabaha hazır olun! Meteoroloji uzmanları İstanbul'u bir hafta etkileyecek kar yağışı için saat verdi İstanbullular yarın sabaha hazır olun! Meteoroloji uzmanları İstanbul'u bir hafta etkileyecek kar yağışı için saat verdi         
11:37
Annemizi Saklarken yeni bölüm yayınlandı! Handan'ın peri masalı son mu bulacak? Annemizi Saklarken yeni bölüm yayınlandı! Handan'ın peri masalı son mu bulacak?         
11:32
Belediye başkanlığından sonra, AK Parti'den de istifa etti! Rasim Arı'nın yeni durağı İYİ Parti olacak Belediye başkanlığından sonra, AK Parti'den de istifa etti! Rasim Arı'nın yeni durağı İYİ Parti olacak         
10:19
Son Dakika: Türkiye, Osman Kavala'nın yargılanmasına ilişkin resmi görüşünü Avrupa Konseyi'ne iletti Son Dakika: Türkiye, Osman Kavala'nın yargılanmasına ilişkin resmi görüşünü Avrupa Konseyi'ne iletti         
09:56
Merkez Bankası faiz kararını bugün açıklayacak! Ekonomistler tek bir tahminde birleşti Merkez Bankası faiz kararını bugün açıklayacak! Ekonomistler tek bir tahminde birleşti         
09:35
Hakan Sabancı, adının aşk dedikodusuna karıştığı Dilara Aksüyek ile birlikte görüntülendi Hakan Sabancı, adının aşk dedikodusuna karıştığı Dilara Aksüyek ile birlikte görüntülendi         
09:04
Karısının kaldığı evi basan adam, kayınbiraderinin pompalı saldırısıyla karşılaştı Karısının kaldığı evi basan adam, kayınbiraderinin pompalı saldırısıyla karşılaştı         
08:27
İstanbul'un göbeğinde gasp çetesi, eve baskın yaptığı anları TikTok'ta paylaştı İstanbul'un göbeğinde gasp çetesi, eve baskın yaptığı anları TikTok'ta paylaştı         
17:05
AKOM'dan İstanbul için kar uyarısı: Cuma akşamı kuvvetli yağacak, 4-5 gün sürecek AKOM'dan İstanbul için kar uyarısı: Cuma akşamı kuvvetli yağacak, 4-5 gün sürecek         
16:44
Ferman Toprak, Şanlıurfa'yı gezip, eşiyle poşulu poz verdi Ferman Toprak, Şanlıurfa'yı gezip, eşiyle poşulu poz verdi         
16:24
Kar yağışına hazırlıksız yakalandığı söylenen Fatma Şahin: Devlet işinin başında Kar yağışına hazırlıksız yakalandığı söylenen Fatma Şahin: Devlet işinin başında         
15:25
İzzet Yıldızhan'a gönderme yaptılar! Sahneye mayo ile çıkanlar kervanına Cicişler de katıldı İzzet Yıldızhan'a gönderme yaptılar! Sahneye mayo ile çıkanlar kervanına Cicişler de katıldı         
15:24
Son Dakika: Erdoğan'dan muhtarlara müjde: Maaşlarınızı asgari ücret seviyesine çekiyoruz Son Dakika: Erdoğan'dan muhtarlara müjde: Maaşlarınızı asgari ücret seviyesine çekiyoruz         
14:57
Merak edilen soru cevap buldu! İşte Acun Ilıcalı'nın Hull City'yi almak için ödediği para Merak edilen soru cevap buldu! İşte Acun Ilıcalı'nın Hull City'yi almak için ödediği para         
14:53
Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın: Nasıl dolandırmışım, bir tane yalanımı söylesinler! Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın: Nasıl dolandırmışım, bir tane yalanımı söylesinler!         
14:20

Son Dakika Haberleri
11:37 İstanbullular yarın sabaha hazır olun! Meteoroloji uzmanları İstanbul'u bir hafta etkileyecek kar yağışı için saat verdi
11:36 Kanunsuz Topraklar'da neler oldu? Teğmen Sezai ölüyor mu?
11:35 Havada tuhaf tepki! Pilot "Mesaim bitti" dedi ve acil iniş yaparak seferi tamamlamayı reddetti
11:31 Annemizi Saklarken yeni bölüm yayınlandı! Handan'ın peri masalı son mu bulacak?
11:18 Altın yükselişe geçti, gram fiyatı 800 liradan işlem görüyor
11:18 Gözler Merkez Bankası'nda! Yükselişe geçen dolar 13,51'den işlem görüyor
11:17 Erdoğan "Hesabı İmralı'ya verecek" deyince, Akşener "Hapisten çıkarmak mı istiyorsun" diye sormuştu! AK Parti: Asla kabul edilemez, siyasi iftiradır
11:17 Kuruluş Osman'da neler oldu? Göktuğ öldü mü?
11:04 Üçüncü doz BioNTech aşısı olanlar incelendi: Omicron aşıları aşmayı başardı!
11:04 Seren Serengil, Survivor Panorama programında sunuculuk yapmaya başlayan Şeyma Subaşı'nın ablasına ateş püskürdü: Karaktersiz
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2022 11:49:40. #1.12#
SON DAKİKA: Dr. Öğretim Üyesi Koçer: "Covid geçiren hastalar mutlaka kontrole gitmeli" - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement