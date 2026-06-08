Dr. Saim Taşpınar Uzmanlık Unvanını Aldı - Son Dakika
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Dr. Saim Taşpınar Uzmanlık Unvanını Aldı

Dr. Saim Taşpınar Uzmanlık Unvanını Aldı
08.06.2026 10:12
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Kütahya Şehir Hastanesi'nde görevli Dr. Saim Taşpınar, Genel Cerrahi Uzmanı unvanını kazandı.

Kütahya Şehir Hastanesi Genel Cerrahi Bölümü'nde asistan hekim olarak görev yapan Arş. Gör. Dr. Saim Taşpınar, Uzmanlık Eğitimi Bitirme Sınavı'nı başarıyla tamamlayarak Genel Cerrahi Uzmanı unvanını almaya hak kazandı.

Uzmanlık eğitim sürecini başarıyla tamamlayan Dr. Taşpınar için hastanede tebrik programı düzenlendi. Kütahya Şehir Hastanesi Başhekimi Vekili Op. Dr. Halil İbrahim Şişman, genç hekimi başarısından dolayı kutlayarak görev yaptığı süre boyunca ortaya koyduğu özverili çalışmalar ve sağlık hizmetlerine sunduğu katkılar nedeniyle teşekkürlerini iletti.

Program kapsamında Op. Dr. Halil İbrahim Şişman tarafından Uzman Dr. Saim Taşpınar'a teşekkür belgesi takdim edildi. Hastane yönetimi, Dr. Taşpınar'ın eğitim sürecindeki gayreti ve mesleki başarısının takdire şayan olduğunu belirterek yeni görev hayatında başarılar diledi.

Kütahya Şehir Hastanesi tarafından yapılan açıklamada, uzmanlık unvanını almaya hak kazanan Dr. Saim Taşpınar'ın elde ettiği başarının hem kurum hem de sağlık camiası adına gurur verici olduğu vurgulanırken, kendisine meslek hayatında başarılarının devamı temennisinde bulunuldu. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Şehir Hastanesi, Kütahya, Hastane, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Dr. Saim Taşpınar Uzmanlık Unvanını Aldı - Son Dakika

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