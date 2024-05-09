DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Türkiye'ye teşekkür etti - Son Dakika
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Sağlık

DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Türkiye'ye teşekkür etti

DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Türkiye\'ye teşekkür etti

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge, Türk halkına ve hükümetine Gazze'den kanserli çocukların tahliyesi için yaptıkları çalışmalar dolayısıyla teşekkür etti. Kluge, Türkiye'deki sağlık hizmetleri çalışmalarının devam edeceğini belirtti.

09.05.2024 15:38  Güncelleme: 15:42
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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge, "Türk halkına ve hükümetine Gazze'den kanserli çocukların tahliyesi için yaptıkları çalışmalar dolayısıyla teşekkür etmek istiyorum. Sağlık hizmetleri noktasındaki çalışmalarımız birlikte devam edecek." dedi.

Kluge, DSÖ tarafından Malazgirt Mahallesi'nde yaptırılan 15 No'lu aile hekimliği binasında incelemelerde bulundu.

İncelemenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Kluge, deprem bölgesinde yapılan çalışmalardan etkilendiğini söyledi.

Dünya Sağlık Örgütünün depremin ilk gününden itibaren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile birlikte çalıştığını aktaran Kluge, şöyle devam etti:

"Birlikte yaptığımız çalışmalarla burada bir aile sağlığı merkezi hizmeti açıldı ve bu merkez yaklaşık 40 bin kişiye hizmet verecek. Bu merkezde oldukça kapsamlı hizmetler verilecek. Burası oldukça kolay bir şekilde inşa edilip, sökülebiliyor. Başka yerlerde kullanılabiliyor. Aşılama, laboratuvar ve psikolojik hizmetler gibi birçok sağlık hizmeti verilecek."

İnsanların hasta olmamaları için önleyici çalışmalar yapmasını isteyen Kluge, "Ben kendim mesela her gün 20 dakika hafif fiziksel aktivite yapmaya özen gösteriyorum. Ayrıca yiyeceklerimizdeki yağ oranını da azaltmamız gerekiyor. Ayrıca alkol alımını da bırakmamız gerekiyor, sağlıklı bir yaşam için hastalanmamak daha önemli. Önleyici çalışmalar yapmak tedavi çalışmaları yapmaktan daha önemlidir." ifadelerini kullandı.

Türkiye'ye Gazzeli çocuklar için teşekkür eden Kluge, "Türk halkına ve hükümetine Gazze'den kanserli çocukların tahliyesi için yaptıkları çalışmalar dolayısıyla teşekkür etmek istiyorum. Sağlık hizmetleri noktasındaki çalışmalarımız birlikte devam edecek." diye konuştu.

Kaynak: AA

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